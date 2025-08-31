El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen del espectáculo. E. N.

El Gran Circo Acrobático de China regresa a Palencia con más de 30 artistas

El Teatro Ortega presentará este espectáculo, el tercero de su agenda para estas fiestas, el lunes 1 de septiembre

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Domingo, 31 de agosto 2025, 09:38

«Un niño soñador entra en un mundo de fantasía en el que ve a una hermosa hada fénix que vuela sobre el mar. El ... niño se siente atraído por su belleza y se precipita y cae en el agua». Esta sinopsis adentra a los espectadores a un mundo de fantasía a través del malabarismo y contorsionismo de los más de 30 artistas que integran las filas del Gran Circo Acrobático de China, que, con sede y centro de creación en la ciudad de Shanghai, cumple una trayectoria de más de 65 años. No hay que olvidar que el circo acrobático es uno de los géneros milenarios del país oriental.

