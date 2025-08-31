El Gran Circo Acrobático de China regresa a Palencia con más de 30 artistas

«Un niño soñador entra en un mundo de fantasía en el que ve a una hermosa hada fénix que vuela sobre el mar. El ... niño se siente atraído por su belleza y se precipita y cae en el agua». Esta sinopsis adentra a los espectadores a un mundo de fantasía a través del malabarismo y contorsionismo de los más de 30 artistas que integran las filas del Gran Circo Acrobático de China, que, con sede y centro de creación en la ciudad de Shanghai, cumple una trayectoria de más de 65 años. No hay que olvidar que el circo acrobático es uno de los géneros milenarios del país oriental.

A este viaje mágico, donde se borda la parte circense, se podrán embarcar los palentinos, adultos y niños, que adquieran el billete a una de las dos funciones (19:00 y 22:00 horas) programadas para el lunes 1 de septiembre en el teatro Ortega de Palencia, coliseo que también apostó por este deslumbrante montaje en la cartelera de San Antolín 2023.

El prestigioso y aclamado Gran Circo Acrobático de China es un deleite para los cinco sentidos, como así lo definió el insigne rotativo americano 'The New York Times', y está calificado como único en el mundo. «Todo el público quedó deslumbrado con el equilibrio, la habilidad, el encanto y la profesionalidad. Un espectáculo impresionante», resaltó el periódico The Boston Globe. Los elogios en los medios de comunicación de los países en los que esta compañía ha actuado no dejan de sucederse.

Este colectivo artístico, que fue galardonado con el Fondo Nacional de Arte y con el quinto Premio Tian Han del Festival de Hunan en 2015, engrosa en su elenco a medallistas olímpicos de gimnasia y exintegrantes del Circo del Sol, lo que garantiza la espectacularidad y el minimalismo del show que abandera. La destreza técnica, así como la belleza de los números interpretados, son dignos de alabanza en esta propuesta escénica dirigida al público familiar.

Espectáculo teatral y de acrobacia

«Se trata de un espectáculo de acrobacia, pero también teatral, donde se han cuidado al máximo los detalles en favor de la historia que se cuenta visualmente. Toda la música es original y se ha compuesto exclusivamente para este espectáculo, el diseño de la iluminación se ha realizado en Las Vegas y a lo largo de cada función se emplean cientos de trajes de seda», detallan los promotores del show. «El equipo técnico revisa cada escenario para comprobar que cumple los requisitos necesarios de seguridad con el fin de que los acróbatas se desenvuelvan bien en su trabajo Hay acrobacias que se realizan a ocho metros de altura», añaden.

La profesionalidad, habilidad y talento de sus artistas están más que contrastados en esta maravilla visual que ha obtenido más de 30 reconocimientos en distintos concursos internacionales de circo y acrobacias y en la que se suceden piruetas, equilibrios y malabarismos, combinando la práctica deportiva y la concentración mental.

La expresividad de sus protagonistas, la danza, las acrobacias, el contorsionismo y las coreografías al ritmo de la música con aires orientales y la explosión colorista del vestuario y de las luces embelesan, maravillan, emocionan y enganchan. Una cuidada banda sonora ameniza cada una de las secuencias que se presentan con un halo de misticismo y simbología.

Temática

«El hada fénix encuentra a un niño que salta al mar y, conmovida por su coraje, le salva y le invita a volar con ella hasta el cálido sol y hacia el maravilloso mundo marino». Así se resume el primer capítulo de esta historia estructurada en tres actos más, en la que se ejecutan dieciocho programas acrobáticos.

«Una pieza de música de saxofón despierta al niño soñador que se encuentra en un bosque de hadas de resplandecientes. El niño, inquieto, busca desesperadamente al hada fénix con la que había soñado. En su búsqueda halla cada una de sus plumas arrancadas y en el momento en que ya da por perdido el reencuentro con el hada fénix, ésta renace del fuego y se vuelve hacia el niño ante la llamada de la amistad que ambos se profesan». El cuarto acto pone punto y final al asombroso cuento al que transporta el Gran Circo Acrobático de China al público que vive esta experiencia en las butacas.