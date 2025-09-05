El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El mago Yunke. Yvonne iturgaiz

Salvador Vicent Martínez, 'Yunke' | Mago

«En un espectáculo está todo muy medido, pero el mago puede y debe improvisar»

Considerado el mago más prestigioso del mundo en estos momentos, el ilusionista valenciano actuará el viernes en el teatro Ortega

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:48

«Siempre me pongo la ropa que uso en cada show minutos antes de salir. Doy saltos y palmadas, como si fuera un deportista, y ... eso hace que me acelere y que salga a escena con el corazón a cien por hora. Como el espectáculo tiene mucha energía y mucha fuerza, prefiero salir un poco acelerado antes que pausado para darlo todo». Éste es el ritual que realiza El Mago Yunke momentos antes de desplegar su artillería mágica sobre el escenario. Este ilusionista valenciano (La Vilavella, Castellón, 1975) deslumbró a los espectadores en su primera aparición pública en Palencia, que tuvo lugar en el Teatro Ortega en el marco de San Antolín 2023, y este año regresa de nuevo a este mismo coliseo, y, también, en plenas fiestas de la capital, el viernes 5, en dos sesiones (18:00 y 21:00 horas) con su espectáculo 'Origen'.

