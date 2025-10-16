El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Puesto de la feria de la alubia, el año pasado en Saldaña. Manuel Brágimo

La feria de Santa Úrsula en Saldaña, casi 150 años después

La feria de la alubia, la perla de la Vega, este próximo fin de semana, incide en la importancia de la agricultura y la ganadería como motor de la economía local

J. Olano

J. Olano

Palencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:25

Comenta

El archivo municipal de Saldaña ha permitido revisar el programa de la feria de Santa Úrsula de 1883, la que ha dado origen a la ... actual Feria de la Alubia que llegará este próximo fin de semana a Saldaña. Relata el alcalde, Adolfo Palacios, que la de Santa Úrsula era una feria de cuatro días, que en aquella época se unía a la de San Miguel, las dos dirigidas al sector agrícola y ganadero. «Los alcaldes hemos reivindicado durante mucho tiempo, y seguimos haciéndolo, la importancia que este sector tiene para nuestra provincia y para nuestros pueblos. En el caso de Saldaña, la ganadería y la agricultura, es el motor de la economía de la comarca de Saldaña», ha señalado Adolfo Palacios en la presentación en la Diputación de Palencia de la Feria de la Alubia de Saldaña.

