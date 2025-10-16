La feria de Santa Úrsula en Saldaña, casi 150 años después

El archivo municipal de Saldaña ha permitido revisar el programa de la feria de Santa Úrsula de 1883, la que ha dado origen a la ... actual Feria de la Alubia que llegará este próximo fin de semana a Saldaña. Relata el alcalde, Adolfo Palacios, que la de Santa Úrsula era una feria de cuatro días, que en aquella época se unía a la de San Miguel, las dos dirigidas al sector agrícola y ganadero. «Los alcaldes hemos reivindicado durante mucho tiempo, y seguimos haciéndolo, la importancia que este sector tiene para nuestra provincia y para nuestros pueblos. En el caso de Saldaña, la ganadería y la agricultura, es el motor de la economía de la comarca de Saldaña», ha señalado Adolfo Palacios en la presentación en la Diputación de Palencia de la Feria de la Alubia de Saldaña.

En aquellos años (parece que la feria surgió en 1882, un año antes de los programas encontrados en el archivo), se vendían mil cabezas de ganado, sobre todo caballar para labrar las tierras de la vega Saldaña, además de vacuno, ovino y caprino. «Y dicen también que a los vendedores se les facilitaban las cuadras y la paja, todo gratis, y a los compradores que se hacían con más de seis animales se les alojaba gratis. Y después tenían cuatro días de feria, con banda de música, y comida popular para los presos y para los pobres de Saldaña», rememora el alcalde.

El foco actual se pone en la perla de la Vega, la alubia de Saldaña, y desde hace dos años en la recuperación de una variedad autóctona, que es la variedad de riñón Tremaya. Según explica Adolfo Palacios, hay distintas variedades de alubias, a las que el terreno otorga calidad, ya que es un poco ácido, y hace «que sea muy mantecosa, que no tenga hollejo y que cueza muy bien y no parta». La recuperación de esta variedad, que es de menor tamaño, arrancó hace dos años con 2,5 kilos del banco de semillas del Itacyl, que ya han derivado en 700 kilos para repartir entre los agricultores. «Se necesitan en torno a 70 kilos de semilla por hectárea, que en un año bueno como este, puede producir en torno a 2.000 kilos», ha explicado el alcalde de Saldaña, si bien ha reconocido que la producción es escasa, ya que la siembra se extiende por alrededor de 30 hectáreas de cultivo. «En muchos casos es simplmente para el consumo domiciliario de las casas, y si les ha ido bien aprovechan esta feria para vender 100 o 200 kilos», ha explicado. Se trata de un cultivo muy complicado, al que afectan mucho las lluvias de septiembre, como ocurrió el año pasado. Si en esa fecha están arrancadas, se van deteriorando y deriva en muchas pérdidas. También es un cultivo que necesita de riego, y además «es imposible competir con los precios de las legumbres que vienen de otros países, sobre todo de Canadá, de Estados Unidos o de algunos países de Latinoamérica, con lo, nosotros estamos reivindicando que, sobre todo la hostelería, haga un mayor esfuerzo por llevarla a sus cocinas y mesas», ha dicho con un recuerdo para Sabas Calvo, gerente de Leguminor, fallecido el año pasado, lo que derivó en el cierre de esa empresa importante en el sector.

Ampliar Extractos de la feria de Santa ürsula de 1883 del registro municipal de Saldaña.

Finalmente, el alcalde ha insistido en el atractivo del programa de la feria. En esta edición, el premio de la Alubia de Honor será para el cocinero Javier Cuesta de Cantina Sofía, cuyo trabajo ensalzó el alcalde. «Es un grandísimo cocinero que pone en valor lo que es el kilómetro cero, utilizando sus productos, además en muchos casos de la marca Alimentos de Palencia, que tan buenos resultados nos está dando, como así lo hemos visto hace poco también en la Feria Gastronomika de San Sebastián a la que hemos asistido», ha añadido. «Empezó su madre con esa cantina hace muchísimos años y él le ha dado un nuevo toque, le está funcionando muy bien, está generando muchos puestos de trabajo. Y además es un cocinero que siempre está dispuesto a colaborar cuando le la necesitamos en Saldaña», ha añadido, recordando junto a la vicepresidenta de la Diputación María José de la Fuente los sabrosos platos de alubias que degustaron en el cercano Día de la Provincia celebrado en Saldaña, cocinados por Javier Cuesta, que volverá a preparar los fogones para la degustación popular de este próximo fin de semana.