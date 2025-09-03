El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Susana Blanco, delante del micrófono, durante la lectura de un manifiesto en la Plaza Mayor. Marta Moras

Fallece Susana Blanco, fundadora y gerente de Mundo Azul Palencia

La asociación despide a su gerente, una incansable luchadora por los derechos de las personas con autismo

Palencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:19

La Asociación Mundo Azul Palencia, entidad sin ánimo de lucro dedicada a apoyar a las personas con autismo y a sus familias en la provincia, comunicó este miércoles el fallecimiento de Susana Blanco Calle, «fundadora, gerente, madre y compañera incansable, que dedicó su vida a mejorar la calidad de vida de quienes forman parte de nuestra comunidad».

«Susana falleció hoy, 3 de septiembre de 2025, dejando un legado imborrable de entrega, lucha y amor hacia todas las personas con TEA y sus familias. Su compromiso y dedicación han sido el pilar fundamental para que Mundo Azul Palencia sea hoy un referente en la provincia», señalaron en un comunicado.

El velatorio tiene lugar en el Tanatorio de Palencia, Sala 3, desde las 13.00 horas de este miércoles hasta las 11.30 horas del jueves. Desde la asociación han querido transmitir «nuestro más sincero cariño y apoyo a toda su familia y seres queridos, así como a todas las personas que hoy sienten esta pérdida. Invitamos a quienes deseen acompañarnos a despedirla y a rendirle homenaje», a la vez que le han mandado un mensaje: «Gracias, Susana, por tu entrega, tu ejemplo y tu enorme corazón. Nunca te olvidaremos».

