Paniagua, pincel en mano, en su estudio en una foto de 2008. Manuel Brágimo

Fallece el pintor de Becerril José María Paniagua

En silla de ruedas por un accidente en 1980, el artista no dejó de crear y participó en numerosas exposiciones

J. Olano

J. Olano

Palencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:30

Nació en Becerril de Campos en 1954 y murió el pasado sábado en Palencia a los 70 años. Desde temprana edad sintió gran afición por ... el dibujo, denotando facultades para ello. Fue su madre la primera que le animó en el inicio a la pintura, cuando le regala los primeros óleos. José María Paniagua Ramos tenía 11 años y ahí comenzaron sus ingenuas pero sugerentes experiencias, pintando motivos de todo tipo, retratos de personajes ilustres o bodegones, pero sobre todo paisajes al natural, rincones del pueblo, las iglesias, fuentes, calles y otros temas cercanos. Con 13 años obtuvo el Primer Premio Especial de Palencia con 'El monte Igueldo de San Sebastián', y como consecuencia del galardón, fue invitado a exponer de forma colectiva con pintores palentinos, mayores todos y, alguno con prestigio en el ámbito nacional, en la Casa de Cultura, la actual Fundación Díaz Caneja.

