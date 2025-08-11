Fallece el pintor de Becerril José María Paniagua

Nació en Becerril de Campos en 1954 y murió el pasado sábado en Palencia a los 70 años. Desde temprana edad sintió gran afición por ... el dibujo, denotando facultades para ello. Fue su madre la primera que le animó en el inicio a la pintura, cuando le regala los primeros óleos. José María Paniagua Ramos tenía 11 años y ahí comenzaron sus ingenuas pero sugerentes experiencias, pintando motivos de todo tipo, retratos de personajes ilustres o bodegones, pero sobre todo paisajes al natural, rincones del pueblo, las iglesias, fuentes, calles y otros temas cercanos. Con 13 años obtuvo el Primer Premio Especial de Palencia con 'El monte Igueldo de San Sebastián', y como consecuencia del galardón, fue invitado a exponer de forma colectiva con pintores palentinos, mayores todos y, alguno con prestigio en el ámbito nacional, en la Casa de Cultura, la actual Fundación Díaz Caneja.

A esa edad también llegó a Palencia con el objetivo de estudiar en la Escuela de Artes y Oficios, pero cuando fue a matricularse no había plaza y se inscribió en la Escuela de Maestría donde se formó como maestro industrial.

Continuó pintando y en años sucesivos obtuvo más galardones y ya a partir de los 20 años realizó su primera exposición en la sala de Información y Turismo de Palencia. Desde esa primera muestra acumuló más de cuarenta exposiciones individuales y setenta colectivas en distintas ciudades, además de tener una obra en el Museo de Bellas Artes de Santander.

Después del servicio militar regresó a Palencia y ya pudo ingresar en la Escuela de Artes y Oficios, donde permaneció tres cursos y reforzó sus conocimientos y aptitudes pictóricas.

En 1975 conoció a Josefina Núñez Pastor, con la que se casó cinco años después, pero un fatídico accidente en el viaje de novios en la piscina del hotel de Mallorca, le postró en una silla de ruedas, pero nunca dejó de crear y trabajar.

El funeral se ha celebrado este lunes en la iglesia parroquial de Santa Eugenia de Becerril de Campos, su localidad natal, cuyas eras en tiempos de la siega reflejó en los últimos cuadros colgados en su página web hace tan solo dos semanas.