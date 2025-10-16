El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Germán García Ferreras, en una imagen hace cuatro años. Marta Moras
Palencia

Fallece el histórico presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre

El sacerdote Germán García Ferreras, de 98 años, dedicó 14 años al impulso para conseguir más donaciones de sangre en la provincia

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:02

Comenta

El sacerdote Germán García Ferreras, figura clave en la Hermandad de Donantes, ha fallecido este jueves a los 98 años. Nacido el 8 de junio de 1927 en Fáfilas (León), García Ferreras se ordenó sacerdote el 15 de octubre de 1950 y acababa de celebrar los 75 años de su ordenación el pasado miércoles, en coincidencia con la festividad de Santa Teresa de Jesús, siendo el sacerdote más longevo de la Diócesis de Palencia. Su trayectoria, marcada por un compromiso incansable con la comunidad, deja un legado especialmente valioso en el ámbito sanitario y social de la provincia.

García Ferreras asumió la presidencia provincial de la Hermandad de Donantes de Sangre en 2002 y estuvo en ella durante catorce años, hasta su relevo en 2016 por Alberto de Castro Docio. Bajo su liderazgo, la entidad experimentó un crecimiento notable.

Antes de centrarse en esta labor, García Ferreras desempeñó roles como capellán y secretario de la Hermandad. Licenciado en Derecho Canónico y Periodismo, su dedicación se extendió al apoyo a colectivos vulnerables, como el acompañamiento a presos en permisos penitenciarios, y formó parte del Patronato del Hospital de San Marcos.

Aunque su carrera pastoral abarcó múltiples destinos en la Diócesis de Palencia –desde vicario sustituto en Alar del Rey hasta arcipreste de la Zona de Campos, pasando por párroco en localidades como Autillo de Campos, Villalobón y Villajimena–, fue su labor en la Hermandad la que más impactó en la salud pública local.

La misa funeral se celebrará este viernes 17 de octubre, a las 12:30 horas en la iglesia parroquial de Santa Marina de Palencia.

