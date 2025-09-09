Fallece el conocido empresario de Barruelo Clemente Moreno 'Menche'

El Norte Palencia Martes, 9 de septiembre 2025, 07:50 Comenta Compartir

Barruelo de Santullán ha despedido a uno de sus más reconocidos vecinos. Clemente Moreno Sierra, 'Menche', como era conocido por amigos y familiares, falleció el pasado viernes a los 82 años.

A lo largo de su dilatada trayectoria vital, Menche se convirtió en un referente de la actividad pública de Barruelo de Santullán. Empresario de profesión, no dudó en embarcarse en la política en los primeros años de la democracia, cuando resultó elegido concejal por el Partido Socialista, es incluso llegó a ocupar la Alcaldía de forma accidental debido a la enfermedad del regidor.

«Una persona abierta, luchadora, trabajadora y siempre viendo la botella medio llena, nunca decía que no a cualquier idea, proyecto o novedad que se le presentase y que significara un nuevo elemento de desarrollo económico, social o que supusiera una mejora para su querido Barruelo o la provincia palentina. No renunció tampoco a la vida pública en la época que le tocó vivir, tuvo que asumir la alcaldía en los primeros años de la democracia por le enfermedad del titular, fue presidente sociedad civil La Alegría, creador y presidente del CD Barruelo de fútbol, directivo del Centro de Iniciativas y Turismo de Barruelo-Brañosera, directivo de la asociación empresarios y participante y colaborador de cualquier asociación o actividad económica o cultural, que se ha desarrollado en Barruelo y comarca», explica el también exalcalde de Barruelo Arturo Ruiz, quien recalca que dejó una huella imborrable en la sociedad barruelana.

«Menche ha sido el mejor embajador que ha tenido la localidad, un punto de unión importante para las personas de ese otro Barruelo que tuvo que emigrar y que se acercan a su lugar de nacimiento, siempre les recibía con una invitación, una sonrisa, unas palabras de bienvenida y una acogida calurosa. Se fue Menche, una gran persona, siempre amable y generosa, amigo de todos, yo quiero despedirle con el deseo de que su mensaje de vida positivo y abierto, su estilo optimista y alegre, sirva a los que le hemos conocido y a todos que oigan de su existencia como referente a seguir para tener una vida mejor y plena como la tuvo él», indicó Arturo Ruiz.

Temas

Barruelo de Santullán