Espinosa de Villagonzalo homenajeará a Carla Gallardo en su trail

Espinosa de Villagonzalo se prepara para vivir este viernes, 9 de agosto, una tarde especial en torno al deporte y la solidaridad. A las 19: ... 00 horas dará comienzo la décima edición del Trail popular de la localidad, una prueba que cada año congrega a corredores de todas las edades y que en esta ocasión rendirá homenaje a una de sus vecinas más ilustres: la atleta Carla Gallardo Puertas, reciente subcampeona de España en 5.000 metros lisos.

La carrera, que mantiene abiertas las inscripciones hasta este 7 de agosto a las 15:00 horas, está pensada para toda la familia. Habrá pruebas infantiles para niños de 1 a 5 años (300 metros), de 6 a 9 años (800 metros) y de 10 a 13 años (1.200 metros), además de una prueba absoluta de 6 kilómetros para mayores de 14 años. «Se trata de que los niños y los mayores hagan deporte juntos y puedan participar en diferentes distancias», explica la organización, que destaca el ambiente festivo que se vive en el pueblo. «Espinosa se vuelca con la prueba. Participa mucha gente del pueblo, lo que da más colorido y un gran ambiente».

Además del componente deportivo, el Trail volverá a tener una vertiente solidaria. Al finalizar la jornada se celebrará una pancetada popular, con un coste simbólico de 1 euro por ración, cuya recaudación será donada a la Fundación por Laro, que trabaja en la investigación del sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer raro que afecta principalmente a niños y jóvenes.

El homenaje a Carla Gallardo servirá como broche de oro a esta décima edición. Hija de María José Puertas Calvo, natural de Espinosa de Villagonzalo, y de Juan José Gallardo Ordóñez, de Itero de la Vega, Carla ha estado siempre muy vinculada a este pequeño municipio del norte de Palencia, donde viven sus abuelos, José Manuel Puertas (el recordado pescadero del pueblo) y María Jesús.

Nacida en Palencia en 1999, Carla comenzó a practicar atletismo a los 14 años y desde muy pronto destacó en el medio fondo. Con solo 16 años, se trasladó a la residencia Victorio Macho de Palencia para incorporarse al centro de tecnificación de Castilla y León, donde se formó bajo la dirección del técnico Santiago de la Parte durante ocho años. Durante esa etapa, compaginó su carrera deportiva con los estudios de Medicina en la Universidad de Valladolid, y tras graduarse en 2023 dio el salto al alto rendimiento nacional. Desde entonces, vive y entrena en el centro de alto rendimiento de Madrid, donde se entrena con el grupo dirigido por Arturo Martín Tagarro. En paralelo, el pasado año completó un máster en Medicina Estética, especialidad por la que siente un especial interés.

En el plano deportivo, Carla Gallardo ha sido campeona de España en categorías inferiores en 1.500, 3.000 y campo a través; también ha sido finalista europea y mundial en esas edades. En categoría absoluta ha sido campeona de España de campo a través en 2022, subcampeona nacional en pista cubierta en 3.000 metros ese mismo año, y subcampeona de España de medio maratón en 2024. Este 2025, la atleta de Puma ha proclamarse campeona de España de 10K con récord nacional incluido (31:11) y logró la medalla de plata en los 5.000m del nacional absoluto. Además, ha sido internacional en varias ocasiones con la selección española absoluta en diferentes disciplinas.

Con este homenaje, Espinosa de Villagonzalo quiere reconocer su brillante trayectoria y transmitir a las nuevas generaciones que «es un ejemplo de esfuerzo y constancia».