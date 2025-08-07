El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carla Gallardo en el Campeonato de Europa de 10k. FotoRunners

Espinosa de Villagonzalo homenajeará a Carla Gallardo en su trail

La carrera recaudará fondos con una 'pancetada solidaria' para la Fundación por Laro y rendirá tributo a la atleta local tras su reciente plata nacional en los 5.000 metros

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:34

Espinosa de Villagonzalo se prepara para vivir este viernes, 9 de agosto, una tarde especial en torno al deporte y la solidaridad. A las 19: ... 00 horas dará comienzo la décima edición del Trail popular de la localidad, una prueba que cada año congrega a corredores de todas las edades y que en esta ocasión rendirá homenaje a una de sus vecinas más ilustres: la atleta Carla Gallardo Puertas, reciente subcampeona de España en 5.000 metros lisos.

