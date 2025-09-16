Los ensayos forestales tras el proyecto Bosque Modelo seguirán con un marteloscopio La Diputación aprueba el convenio con la UVA para el desarrollo de investigaciones más allá del plazo del 31 de diciembre

La Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado el convenio de colaboración con la Universidad de Valladolid para el desarrollo y funcionamiento de un conjunto de ensayos experimentales forestales en la provincia de Palencia, más allá del plazo del 31 de diciembre en que finaliza la vigencia el proyecto Bosque Modelo.

Se trata de un acuerdo marco por cuatro años para dar cobertura a las acciones de investigación que el instituto forestal con sede en el campus de Palencia IuFORUVa lleva a cabo dentro del Proyecto Bosque Modelo en la finca la Dehesa de Tablares, propiedad de la Diputación de Palencia. Las tareas de investigación no concluirán dentro del período de vigencia de dicho proyecto y tampoco otras acciones de investigación forestal que puedan acordarse dentro del convenio.

El importe que se ha estimado para el mismo es de 17.960 euros en total para las cuatro anualidades.

El proyecto Bosque Modelo Palencia, con vigencia desde el 9 de febrero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, integrante del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y se ejecuta dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiado por la Unión Europea través de los fondos NextGenerationEU.

Los objetivos específicos con el convenio ahora aprobado pasan por que la finca Dehesa de Tablares se consolide como espacio experimental permanente, que se cree un marteloscopio (aula de señalamiento, es una parcela permanente donde todos los árboles están identificados, etiquetados o marcados, medidos (diámetros normales y altura total) y posicionado, que se proceda a la plantación de un anillo Nelder con diferentes clones de chopos o que se instale un ensayo genético de nueva generación.

92 municipios, 4.067 kilómetros cuadrados y el 42,95% del territorio de la provincia. Estas son las dimensiones del Bosque Modelo de Palencia, un proyecto encabezado fundamentalmente por la Diputación y la Universidad de Valladolid, destinado a dinamizar económica y socialmente la zona afectada mediante prácticas de aprovechamiento y optimización de los recursos forestales. La iniciativa, que cuenta con una subvención de 1,1 millones de euros (en dos años), concedida por la Fundación Biodiversidad, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, vino avalada además por la participación de otras tres grandes entidades vinculadas al ámbito forestal, Facyle, que es la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, que representa a los pequeños propietarios del área incluida en el Bosque Modelo; PEFC, asociación dedicada a la certificación y que se encargará de asegurar la cadena de custodia, velando por una producción comprometida con la conservación del medio ambiente; y CESEFOR, que es el Centro de Servicios, Promoción Forestal y su Industria de Castilla y León, y que se encargará de implementar medias de gestión con las últimas tecnologías para dinamizar los recursos dentro del programa, además de crear un plna de futuro para dar continuidad a las iniciativas que se desarrollen.

Este proyecto de Bosque Modelo de Palencia se basa en las experiencias desarrolladas en otros muchos países -el primer ejemplo nace en Canadá y se presenta internacionalmente en 1992 en la Cumbre de Río-, y se marca como objetivo la gestión del paisaje y los ecosistemas, con el fin de aplicar sobre un territorio concreto medidas ambientales, económicas y sociales basadas en el desarrollo sostenible y que tienen como elemento principal el aprovechamiento de los recursos forestales.