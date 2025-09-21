Encuentra una moneda romana de bronce en el recorrido por Huerta Varona

Gran éxito del primer pase de la visita a Huerta Varona durante la jornada de puertas abiertas en la mañana de este sábado, que contó ... con unos 60 participantes. Y no solo eso, sino que además uno de los visitantes encontró en el suelo una curiosa moneda que entregó inmediatamente al director de la excavación, Jesús Torres Martínez 'Kechu', quien explicaba el yacimiento. «Es una moneda romana de bronce», afirmó, agradeciendo al descubridor su buen ojo y sobre todo su honestidad al haberla entregado. «Las lluvias de la noche pueden haberla desenterrado», señaló alguno de los asistentes.

Pero fueron otras muchas curiosidades las que el público descubrió en el interactivo recorrido a este enclave arqueológico, ubicado a las afueras de la localidad de Aguilar de Campoo, en el norte de la provincia de Palencia. 'Kechu' guio a los visitantes por las diferentes zonas en las que están trabajando este año y otras que se hallan cubiertas para evitar las inclemencias del tiempo y también el espolio. «Aunque, a pesar de estar vallado y sellado, hemos sufrido varios allanamientos a lo largo del año y hemos tenido que denunciarlo a la guardia civil, al menos en cuatro ocasiones», comentó.

Entre las zonas que pudieron ver destapadas los asistentes, se encontraban las termas, el acueducto, el horno y la habitación de los mosaicos. No así una de las zonas que más ha llamado la atención en otras ocasiones, como es la piscina, y también atractiva y tapada se hallaba la 'sudatio' (sala de sudoración). «Porque cada año mostramos una zona, según en lo que estemos trabajando», subrayó el director del proyecto.

'Kechu' concretó que el yacimiento fue una invernada para el descanso y recuperación de los soldados romanos, y que estuvo poblado a lo largo de 300 años. «Hemos encontrado varias monedas, por eso podemos concluir que lo habitaban militares que eran quienes las tenían», observó. «Y este asentamiento está cerca de Fuente Quintana, desde donde tenían un gran suministro de agua con cualidades benéficas», aseguró.

Del mismo modo, relató cómo se edificó lo primero en este asentamiento el acueducto subterráneo, ideado para impedir la llegada de luz y la bajada constante de agua. «No tiene que ser una gran edificación para que sea un acueducto, para transportar el agua los romanos planificaban la construcción para que el cauce tuviera la velocidad y frescura precisas», aclaró. Asimismo, explicó la posible existencia de un vestuario en una estancia previa a la sala de baños y la piscina. «Y allí, en la piscina, al finalizar el baño, los soldados llevaban a cabo una depilación integral, ya que era costumbre muy arraigada por higiene y para evitar los parásitos», refirió Jesús Torres. También. El arqueólogo detalló cómo tenía lugar el recorrido del agua, y cómo era el uso del horno y el calentamiento de las termas y los baños, en lo cual se utilizaba ingentes cantidades de leña.

Y antes de concluir la visita, el público pudo ver más de cerca y tocar algunas de las piezas que se han encontrado a lo largo de los diferentes periodos de excavación. Entre ellas, un trozo de hormigón impermeable, material utilizado por los romanos para construir la piscina; o una concha de ostra, uno de los alimentos preferidos de los residentes de este yacimiento de Huerta Varona.