Eduardo Santiago Calleja, nuevo subdelegado del Gobierno. El Norte

Palencia

Eduardo Santiago toma posesión como nuevo subdelegado del Gobierno

Nacido en 1995 y graduado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Salamanca, releva en el cargo a Ángel Miguel, que se ha jubilado

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 19 de agosto 2025, 13:07

Eduardo Santiago Calleja es desde este martes el nuevo subdelegado del Gobierno en Palencia tras producirse el lunes su nombramiento por parte del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

Nacido en Palencia en 1995, Eduardo Santiago es graduado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Salamanca. Fue el senador más joven de España durante la breve XIII Legislatura (2019) en la Cámara Alta. Entre 2021 y 2023, ejerció como jefe de gabinete del alcalde del Ayuntamiento de Venta de Baños, compaginando este cargo con la preparación de oposiciones a la administración local. En 2024 y 2025 aprobó como técnico de Administración General en la Diputación Provincial de Palencia y en el Ayuntamiento de Valladolid, respectivamente.

Hasta su nombramiento como subdelegado del Gobierno en Palencia, desempeñaba el puesto de técnico en el servicio de Planes Provinciales de la Diputación de Palencia, encontrándose en excedencia en su plaza del Ayuntamiento de Valladolid. Está activamente vinculado a la vida orgánica del PSOE de Palencia, donde ocupa los cargos de secretario de organización en la Agrupación Local y secretario de formación de la ejecutiva provincial.

«Asumo este cargo con gran responsabilidad y con un compromiso de servicio cercano a mi provincia y de atender todas las demandas justas que surjan», ha asegurado Eduardo Santiago tras su nombramiento.

El nuevo subdelegado del Gobierno en Palencia, que ha tomado posesión este martes por la mañana, había estado informado durante todo el fin de semana por los responsables de Protección Civil y, de manera inmediata tras asumir el cargo a todos los efectos, se ha dirigido a las zonas de la Montaña Palentina afectadas por los incendios, habiendo asistido previamente al CECOPI convocado este martes en la delegación territorial de la Junta de Castilla y León, y estando en contacto con el delegado territorial de la Junta, como responsable de la emergencia, así como con el teniente coronel de la Guardia Civil en Palencia.

«El Gobierno de España ha estado, está y estará presente en Palencia, colaborando como siempre con las instituciones y trabajando por mejorar la situación para la ciudadanía», ha asegurado tras su nombramiento.

