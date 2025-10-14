Ecologistas recurre la construcción de cuatro miradores de fauna en Polentinos

El Norte Palencia Martes, 14 de octubre 2025, 19:16 Comenta Compartir

Ecologistas en Acción ha presentado recursos de alzada y reposición contra la autorización de uso excepcional de suelo y la licencia urbanística concedida para la instalación de cuatro miradores de fauna en el Parque Natural Montaña Palentina, un espacio protegido de la Red Natura 2000. El proyecto, impulsado por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, fue cuestionado por su impacto en un suelo rústico con protección natural, según las normas urbanísticas del municipio de Polentinos.

En julio, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo aprobó el uso excepcional de suelo con el único voto en contra del representante de organizaciones ambientales, ignorando, según la organización, la falta de informes técnicos preceptivos y las alegaciones presentadas por grupos conservacionistas. Ecologistas en Acción recurrió esta decisión mediante un recurso de alzada, solicitando la anulación del acuerdo.

Sin embargo, en septiembre, el Ayuntamiento de Polentinos otorgó la licencia urbanística sin esperar la resolución del recurso, lo que motivó un recurso de reposición por parte de la organización, que exige la revocación de la licencia y advierte que, de no prosperar, acudirá a la vía judicial para paralizar el proyecto, según explican desde la organización.

La asociación denunció un claro incumplimiento del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, especialmente en lo relativo a la justificación de interés público y la compatibilidad con los valores protegidos del entorno. Según Ecologistas, el proyecto vulnera normativas como la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León, el decreto del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural y la Estrategia para la Conservación del Oso Pardo, entre otras.

Además, explica Ecologistas en Acción que un informe técnico de la Diputación de Palencia confirma que los miradores implican la construcción de nuevas infraestructuras en suelo protegido, algo expresamente prohibido por las normas urbanísticas de Polentinos, que solo permiten usos agropecuarios y forestales.

Ecologistas en Acción criticó la actuación de la Fundación Patrimonio Natural, acusándola de priorizar el desarrollo turístico sobre la conservación de la biodiversidad. La organización también ha informado al Instituto para la Transición Justa, encargado de gestionar los fondos europeos destinados a mitigar el impacto del cierre del carbón en León y Palencia, que alcanzan los 197 millones de euros. Estos fondos, gestionados por la Junta de Castilla y León, podrían estar financiando un proyecto que, según los ecologistas, incumple la normativa vigente y amenaza un área de alto valor ecológico.