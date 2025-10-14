El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Panorámica de Polentinos, en plena Montaña Palentina. Marta Moras
Palencia

Ecologistas recurre la construcción de cuatro miradores de fauna en Polentinos

Denuncia irregularidades en la autorización de uso de suelo y la licencia urbanística para el proyecto en el Parque Natural Montaña Palentina

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 14 de octubre 2025, 19:16

Comenta

Ecologistas en Acción ha presentado recursos de alzada y reposición contra la autorización de uso excepcional de suelo y la licencia urbanística concedida para la instalación de cuatro miradores de fauna en el Parque Natural Montaña Palentina, un espacio protegido de la Red Natura 2000. El proyecto, impulsado por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, fue cuestionado por su impacto en un suelo rústico con protección natural, según las normas urbanísticas del municipio de Polentinos.

En julio, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo aprobó el uso excepcional de suelo con el único voto en contra del representante de organizaciones ambientales, ignorando, según la organización, la falta de informes técnicos preceptivos y las alegaciones presentadas por grupos conservacionistas. Ecologistas en Acción recurrió esta decisión mediante un recurso de alzada, solicitando la anulación del acuerdo.

Sin embargo, en septiembre, el Ayuntamiento de Polentinos otorgó la licencia urbanística sin esperar la resolución del recurso, lo que motivó un recurso de reposición por parte de la organización, que exige la revocación de la licencia y advierte que, de no prosperar, acudirá a la vía judicial para paralizar el proyecto, según explican desde la organización.

La asociación denunció un claro incumplimiento del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, especialmente en lo relativo a la justificación de interés público y la compatibilidad con los valores protegidos del entorno. Según Ecologistas, el proyecto vulnera normativas como la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León, el decreto del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural y la Estrategia para la Conservación del Oso Pardo, entre otras.

Además, explica Ecologistas en Acción que un informe técnico de la Diputación de Palencia confirma que los miradores implican la construcción de nuevas infraestructuras en suelo protegido, algo expresamente prohibido por las normas urbanísticas de Polentinos, que solo permiten usos agropecuarios y forestales.

Ecologistas en Acción criticó la actuación de la Fundación Patrimonio Natural, acusándola de priorizar el desarrollo turístico sobre la conservación de la biodiversidad. La organización también ha informado al Instituto para la Transición Justa, encargado de gestionar los fondos europeos destinados a mitigar el impacto del cierre del carbón en León y Palencia, que alcanzan los 197 millones de euros. Estos fondos, gestionados por la Junta de Castilla y León, podrían estar financiando un proyecto que, según los ecologistas, incumple la normativa vigente y amenaza un área de alto valor ecológico.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El convulso estreno de un restaurante en la plaza Circular de Valladolid
  2. 2

    La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62
  3. 3 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  4. 4

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  5. 5 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  6. 6

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  7. 7 Reabierta una vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada
  8. 8

    Cuatro horas de espera para ver a la Selección... y solo tres jugadores se paran a saludar
  9. 9 Vuelca un coche tras colisionar con una furgoneta en la avenida de Zamora
  10. 10

    Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Ecologistas recurre la construcción de cuatro miradores de fauna en Polentinos

Ecologistas recurre la construcción de cuatro miradores de fauna en Polentinos