El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El director Pedro Pinho: «Debemos acabar con el fascismo antes de que él acabe con nosotros»
Conde despeja el balón ante la cara de uno de los rivales. Mariam Montesinos
Tercera RFEF

Duro golpe para el Becerril contra uno de los rivales directos

Los puestos de descenso se acercan a los palentinos, ante la dinámica negativa que se ha repetido desde comienzos de octubre

Gonzalo Sigler. ADG

Villaralbo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:17

Comenta

El Becerril padeció contra el Villaralbo, un rival directo por la permanencia, la cuarta derrota en cinco jornadas (2-0). Los puestos de descenso están ... cada vez más cerca del conjunto del Mariano Haro ante la negativa dinámica de resultados desde comienzos de octubre. Se asentó mucho mejor el conjunto zamorano sobre el embarrado terreno de juego de Los Barreros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo
  2. 2

    El esqueleto de los 114 pisos para jóvenes ya asoma en la ladera norte de Parquesol
  3. 3

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  4. 4

    Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí
  5. 5

    Valladolid se lo pasa de miedo en la noche de Halloween
  6. 6 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  7. 7 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  8. 8

    Horse Valladolid crea un nuevo turno de noche para asumir un pedido de 15.000 motores
  9. 9

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  10. 10

    Urbanismo busca inversores para crear un gran complejo cultural y recuperar la histórica azucarera Santa Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Duro golpe para el Becerril contra uno de los rivales directos

Duro golpe para el Becerril contra uno de los rivales directos