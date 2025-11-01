Duro golpe para el Becerril contra uno de los rivales directos

El Becerril padeció contra el Villaralbo, un rival directo por la permanencia, la cuarta derrota en cinco jornadas (2-0). Los puestos de descenso están ... cada vez más cerca del conjunto del Mariano Haro ante la negativa dinámica de resultados desde comienzos de octubre. Se asentó mucho mejor el conjunto zamorano sobre el embarrado terreno de juego de Los Barreros.

El Villaralbo dispuso del primer acercamiento peligroso tras un centro de Peralta que Manero no pudo rematar y, en el rechace, Raúl Muñoz chutó desviado. El mejor arranque local tuvo la recompensa del gol a los 11 minutos de juego. Una falta muy cerca del área por derribo a Ballo la convirtió Barbero de lanzamiento muy ajustado que pegó en el palo y se coló dentro de la portería defendida por Javi Marcos. El Becerril intentó reaccionar mediante una buena jugada colectiva que Isma finalizó de lanzamiento raso que Miguel desvió a saque de esquina. El encuentro se trabó hacia el ecuador del primer período y apenas hubo ocasiones hasta el intermedio, más allá de un intento de Pumareta desde fuera del área enviado a las manos de Javi Marcos.

El entrenador del Becerril, Francis Olea, introdujo a David y Monte al paso por los vestuarios de Los Barreros, pero el Villaralbo también empezó mejor el segundo período. La primera oportunidad de la reanudación llegó a balón parado con un nuevo libre directo de Barbero, tras una falta de Sierra, por la que recibió la primera tarjeta amarilla del partido y única del Becerril, que se marchó por encima del larguero. Moussa también probó fortuna a distancia e igualmente alto.

El Villaralbo amplió diferencias en el minuto 56. Peralta colocó un centro al área desde la izquierda a Manero, que remató el esférico al fondo de la red. El Becerril se vino abajo moralmente después de la segunda diana encajada. Un disparo de Lolo lo detuvo Javi Marcos muy atento.

Quebradero de cabeza

La entrada de Charly por Amado representó la tercera y última sustitución efectuada por Francis Olea. Ballo fue un quebradero de cabeza para la zaga del Becerril, vestido con indumentaria blanquiverde: el centrocampista del Villaralbo encontró muchos espacios al contragolpe y estuvo cerca de ampliar la ventaja en los minutos finales, pero su lanzamiento mordido no encontró portería.

La última ocasión del encuentro, superado el tiempo reglamentario, la tuvo el conjunto zamorano mediante un contragolpe en el que un pase del revulsivo David fue demasiado fuerte hacia la posición del recién incorporado Buba al perderse por la línea de fondo.

El Becerril ni siquiera pudo convertir el tanto del recorte de diferencias y consumó la segunda derrota consecutiva, la cuarta en un intervalo de cinco jornadas. El siguiente partido del Becerril será el próximo domingo (16.30 horas) contra el Cristo Atlético en el Mariano Haro.