Dueñas sigue fiel a la tradición de sus encierros

Dueñas despidió este lunes sus Fiestas Botijeras con el toro de fuego y la chocolatada animada por la orquesta Génesis. Además, por la tarde tuvo lugar un animado espectáculo ecuestre a cargo de Paco Martos Horse Show. Por la mañana, se celebró el tercer encierro tradicional, con gran asistencia de público, a pesar de ser ya el último día festivo.

La jornada comenzó con alegres dianas y pasacalles a ritmo de charanga y una chocolatada servida por la peña La Tribu. Después de coger fuerzas, vecinos y peñistas se ubicaron en las talanqueras del recorrido de los encierros y en la plaza de toros para vivir intensamente uno de los momentos más esperados, que congregó a numerosas personas que quisieron presenciar el tercer y último de los encierros tradicionales de las Fiestas Botijeras. Una tradición de la que ya hay documentos escritos en el siglo XVI y que se ha mantenido con el paso del tiempo, convirtiéndose en un referente para los aficionados taurinos.

Cada uno de los encierros dura una hora y media, lo que permite vivir una auténtica fiesta en la calle. Las peñas y familias disfrutan del almuerzo compartido tras las talanqueras que protegen sus locales, amenizado por la música festiva de la banda y las charangas. Los más atrevidos esperan impacientes a los astados a pie de calle, algunos portando las tradicionales varas de fresno. Cuando aparecen las vaquillas, los aficionados emprenden la carrera, refugiándose en las talanqueras y burladeros. El encierro matutino de este lunes se saldó sin incidentes graves, aunque algunos mozos pasaron apuros al verse rodeados por los astados y hubo algún que otro susto. Tanto el recorrido como la plaza de toros congregaron a cientos de aficionados. De hecho, durante la suelta de los novillos y vaquillas, los aficionados taurinos y recortadores ofrecieron un vistoso espectáculo en la plaza de toros, que arrancó las ovaciones del público en varias ocasiones. Los mozos mostraron su destreza con los saltos, quiebros y recortes.

Con la suelta de los cabestros, novillos y vaquillas regresaron de nuevo a la plaza de toros, aunque hubo algunos astados que tardaron en entrar al toril. Varias vaquillas se hicieron las remolonas prolongando la diversión entre los aficionados taurinos. «Los encierros son uno de los actos tradicionales de nuestras fiestas que cada año congrega a más público. Contamos con un Consejo Taurino formado por varios vecinos de Dueñas relacionados con el mundo del toro que nos ayudan a elegir las propuestas que nos llegan para la organización de los encierros y con ellos visitamos el ganado en las dehesas. Este Consejo también desempeña un papel fundamental durante los encierros», comentó María Jesús González Meléndez, concejala de festejos, que también mostró su satisfacción por la multitudinaria acogida que tienen los encierros y que cada año va en aumento. Con el fin de que el ganado sufra lo menos posible, Dueñas ha contado con más de veinte cabezas de ganado entre vaquillas y novillos para estos días festivos.

La afición taurina se deja sentir por las calles de Dueñas y en este último día de encierros los más valientes demostraron sus destrezas y habilidades, conscientes de que ya no podrán hacerlo en la villa cerrateña hasta el próximo año. El 'Pobre de mí' llega a Dueñas y a partir de este martes, la localidad empezará a desmontar sus talanqueras y burladeros para regresar a las tareas ordinarias, después de unas fiestas multitudinarias que han congregado a numerosos vecinos y visitantes.