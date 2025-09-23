El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bulldozer empleado para roturar el terreno donde se asentaba el yacimiento El Norte

Palencia

Los dos investigados por la destrucción de un 'castellum' romano creían que el terreno era agrícola

El alcalde pedáno de la Junta Vecinal de Las Heras de la Peña y el administrador solidario de la empresa que roturó el terreno para plantar árboles declaran en el Juzgado número 2 de Cervera

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:02

Tras varios aplazamientos, este martes se ha celebrado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cervera de Pisuerga la sesión para tomar declaración a ... los dos investigados por un presunto delito contra el patrimonio histórico, tras haber promovido y realizado trabajos con maquinaria pesada en un terreno en el que se ubicaba un antiguo campamento romano de más de 2.000 años de antigüedad del dispositivo de asedio de las Guerras Cántabras alrededor del Castro de La Loma, poblado fortificado al sur de la localidad de Santibáñez de la Peña. Los investigados son el alcalde pedáneo de Las Heras de la Peña, Santiago Román, de 54 años, y a Juan Carlos Maldonado, de 48, administrador solidario de la empresa de reforestación Albiom Gener, que ha ejecutado los trabajos de roturación del terreno para una plantación de árboles.

