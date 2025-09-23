Los dos investigados por la destrucción de un 'castellum' romano creían que el terreno era agrícola

Tras varios aplazamientos, este martes se ha celebrado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cervera de Pisuerga la sesión para tomar declaración a ... los dos investigados por un presunto delito contra el patrimonio histórico, tras haber promovido y realizado trabajos con maquinaria pesada en un terreno en el que se ubicaba un antiguo campamento romano de más de 2.000 años de antigüedad del dispositivo de asedio de las Guerras Cántabras alrededor del Castro de La Loma, poblado fortificado al sur de la localidad de Santibáñez de la Peña. Los investigados son el alcalde pedáneo de Las Heras de la Peña, Santiago Román, de 54 años, y a Juan Carlos Maldonado, de 48, administrador solidario de la empresa de reforestación Albiom Gener, que ha ejecutado los trabajos de roturación del terreno para una plantación de árboles.

El alcalde pedáneo de Las Heras de la Peña, que solo ha respondido a preguntas de su abogado, ha asegurado desconocer que allí hubiera un yacimiento arqueológico, que no estaba señalizado y que el terreno había tenido siempre uso agrícola. Por su parte, el administrador solidario de la empresa Albiom Gener, que ha contestado a las preguntas de todas las partes, ha insistido en que actuó en las parcelas donde le dijo el alcalde pedáneo de Las Heras de la Peña y que este le aseguró que eran de uso agrícola.

Los hechos se produjeron el pasado 23 de febrero en Las Heras de la Peña, pedanía de Santibáñez de la Peña, cuando se empleó un bulldozer para roturar unas tierras donde se iban a plantar árboles. Dicha zona tiene un relevante patrimonio histórico ya que, bajo el terreno afectado, se ubicaban restos de un 'castellum' o campamento menor que servía de apoyo al 'castra principalis' o campamento principal romano.

Ese terreno está catalogado como Bien Integrante del Patrimonio Cultural, por lo que cualquier actuación que no sea la agricultura o ganadería tradicional y que tenga incidencia sobre los yacimientos debe someterse al dictamen de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia.

La investigación realizada por especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se inició el mismo día en el que se produjeron los hechos, trabajando de forma conjunta con el Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña. Durante los días siguientes, los agentes pudiendo determinar que los trabajos realizados no tenían autorización y que el lugar donde se realizaron los trabajos goza de un nivel de protección patrimonial.

Ecologistas en Acción se ha personado en el caso como acusación popular y, en base al atestado del Seprona de la Guardia Civil, ha preparado varias preguntas para los investigados buscando determinar el grado de culpabilidad de cada uno de ellos en los hechos, certificar que no existía ningún tipo de autorización o permiso para realizar dichos trabajos y comprobar que los contratos entre la empresa promotora y la Junta Vecinal de Las Heras de la Peña se ajustan a la legalidad.

En el mismo mes de febrero el Seprona remitió un escrito al delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio Milego, solicitando que, a la mayor brevedad posible, se enviaran una serie de datos para determinar los daños ocasionados al yacimiento. Algunas de las peticiones fueron conocer el régimen de protección y catalogación del yacimiento, un informe y peritaje de los daños ocasionados y si se había concedido algún tipo de permiso, autorización o licencia para la ejecución de las obras.

«Después de siete meses y tras las apasionadas declaraciones del señor Santonja, consejero de Cultura, adelantando que »nuestra intervención va a ser contundente«, la Junta de Castilla y León aún no ha aportado la documentación pedida por el Seprona ni ha trasladado la valoración de los daños. Parece que no solo es el patrimonio natural el que sufre la desidia de los responsables de la Junta de Castilla y León», sostiene Ecologistas en Acción.