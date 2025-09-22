Un dispositivo digital para acordarse de tomar la medicación o saber qué hora es

Acordarse de que tal día es la cita con el médico, que la pastilla hay que tomarla todos los días a las 14 horas o ... que es el cumpleaños de un ser querido. De todo esto y mucho más se ocupa el proyecto 'Voces en red', una iniciativa que lleva a cabo Cruz Roja junto a la Fundación Amancio Ortega, y que se enmarca bajo el programa 'Enrédate: red social para personas mayores'. Comenzó en abril de 2023, con una duración de tres años, y con el objetivo de paliar la soledad no deseada y favorecer la conexión de las personas con entornos próximos mediante el uso del asistente de voz, en un programa en el que se van a instalar un total de 20.000 dispositivos de voz a nivel nacional y que va a contar con la participación de más de 800 voluntarios. «Les hacen compañía y también se utilizan como recordatorio, ya que les dicen el cumpleaños de un hijo o la medicación que se tiene que tomar porque el dispositivo guarda también esa memoria. Y también se pueden poner en contacto con nosotros a través del mismo», explica la presidenta de Cruz Roja Palencia, Ana Pérez del Río.

Este dispositivo de voz ofrece un gran abanico de oportunidades, como también puede ser escuchar su cantante favorito, un villancico o una historia, manejándose de forma sencilla por comandos de voz, algo que permite que los usuarios saquen el máximo partido a sus posibilidades.

«Está enfocado para personas mayores de 65 años, que viven un momento de soledad porque están solos en el domicilio o porque no tienen un entorno social adecuado, o pueden tener una vida activa fuera y soledad en el domicilio», argumenta, por su parte, Noelia de la Fuente, quien muestra en la jornada de puertas abiertas los dispositivos, junto con otros apoyos de Cruz Roja para los mayores como puede ser distinto material de apoyo para determinados momentos (como sillas de ruedas o andadores) junto con un aparato que dificulta los movimientos, la audición y la visión para que todo el mundo se ponga en la situación de la persona mayor, empatice y le ayude si le ve en una situación delicada.

«El asistente de voz es para facilitarles un poco la vida y además sociabilizan un poco con él. Se activa con la voz y se puede pedir desde cosas sencillas como qué hora es o ponme la radio hasta otras cosas que pueden ser de mucha utilidad como tomar un medicamento o quiero llamar a mi hija», resume.

«Este proyecto es realmente precioso para las personas que están solas», sentencia la presidenta de la entidad, quien también alude a otro programa con la Diputación con tablets. El objetivo es trabajar contra el deterioro cognitivo, junto con voluntarios que observan cómo trabajan los ejercicios o si tienen algún problema para su manejo.