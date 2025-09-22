El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Noelia de la Fuente explica cómo funcionan los dispositivos para las personas mayores. Adolfo Fernández

Un dispositivo digital para acordarse de tomar la medicación o saber qué hora es

'Voces en red' de Cruz Roja funciona junto a la Fundación Amancio Ortega en el marco del programa 'Enrédate: red social para personas mayores'

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:18

Acordarse de que tal día es la cita con el médico, que la pastilla hay que tomarla todos los días a las 14 horas o ... que es el cumpleaños de un ser querido. De todo esto y mucho más se ocupa el proyecto 'Voces en red', una iniciativa que lleva a cabo Cruz Roja junto a la Fundación Amancio Ortega, y que se enmarca bajo el programa 'Enrédate: red social para personas mayores'. Comenzó en abril de 2023, con una duración de tres años, y con el objetivo de paliar la soledad no deseada y favorecer la conexión de las personas con entornos próximos mediante el uso del asistente de voz, en un programa en el que se van a instalar un total de 20.000 dispositivos de voz a nivel nacional y que va a contar con la participación de más de 800 voluntarios. «Les hacen compañía y también se utilizan como recordatorio, ya que les dicen el cumpleaños de un hijo o la medicación que se tiene que tomar porque el dispositivo guarda también esa memoria. Y también se pueden poner en contacto con nosotros a través del mismo», explica la presidenta de Cruz Roja Palencia, Ana Pérez del Río.

