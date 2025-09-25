La Diputación aprueba la hoja de ruta para potenciar el papel de los protagonistas del futuro Estrategia Joven es un plan integral sobre educación, empleo, cultura y salud para combatir el reto demográfico

El Pleno de la Diputación de Palencia ha aprobado por unanimidad la 'Estrategia Joven', un documento que establece una hoja de ruta para potenciar el papel de la infancia, adolescencia y juventud en la construcción del futuro de la provincia.

Este plan, integrado en la Agenda Rural de la Diputación, busca garantizar que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida en Palencia, abordando de forma transversal ámbitos clave como la educación, el empleo, la cultura, la salud, la igualdad, la participación social y el acceso a servicios.

Defendida en el Pleno por la diputada Patricia Pérez, la Estrategia Joven, que sustituye y amplía el anterior Plan Provincial de Infancia y Adolescencia, se estructura en áreas estratégicas con objetivos específicos y un plan de acción detallado. Trece de las 40 medidas de la Agenda Rural se consideran prioritarias, destacando este plan como una herramienta clave para enfrentar el reto demográfico y revitalizar los pueblos de la provincia.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, subrayó que esta estrategia refleja «el compromiso firme con la fuerza, creatividad y talento de los jóvenes, esenciales para el desarrollo sostenible de nuestro territorio».

Patricia Pérez ha destacado que el proceso de elaboración fue participativo, involucrando a agentes sociales, educativos, institucionales y a los propios jóvenes. Además, el borrador estuvo disponible para aportaciones ciudadanas en la web de la Diputación entre el 29 de julio y el 27 de agosto de 2025, asegurando una visión inclusiva y representativa.

El Pleno también aprobó la solicitud para renovar el reconocimiento de 'Ciudad Amiga de la Infancia' otorgado por Unicef. Esta distinción reafirma el compromiso de la Diputación con el bienestar, la participación y el desarrollo integral de niños y adolescentes, promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades en la provincia, si bien el diputado de IU, Eduardo Hermida, se abstuvo en la votación al considerar que el reconocimiento choca con la promoción que la institución provincial hace de los espectáculos taurinos entre niños y jóvenes.

Los incendios y su gestión

En el apartado de ruegos y preguntas, los recientes incendios tuvieron especial protagonismo, también por la proposición del Grupo Mixto en apoyo a los municipios afectados por los incendios forestales y de mejoras de medios para combatirlos.

Para contestar a una pregunta del diputado del PSOE y alcalde de Cervera de Pisuerga, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, confirmó que la institución provincial «estará para apoyar en todo a lo que no lleguen el resto de las administraciones públicas en la reconstrucción de San Pedro de Cansoles». Una de las primeras actuaciones será el apoyo técnico y económico, si fuera necesario, para la reurbanización de una parte del municipio asolado por los incendios este pasado mes de agosto. «A la espera de la declaración de zona catastrófica por parte del Gobierno central y a la llegada de las ayudas definitivas para la reconstrucción de las edificaciones afectadas, la Diputación aportará y ayudará en todo lo que sea preciso y, esas ayudas no cubran. El objetivo es no solapar competencias entre administraciones. Entre las primeras actuaciones la reurbanización de parte del municipio y la recuperación de la telefonía móvil e internet», contestó al diputado socialista, que agradeció los pasos que se están dando.

Sin embargo, la moción de IU-Podemos sobre incendios ha sido rechazada. El diputado Eduardo Hermida planteaba que la Diputación exigiera a la Junta una política clara en la lucha contra los incendios forestales, «aumentando los recursos públicos dedicados al mantenimiento y conservación de nuestras áreas forestales, un plan de autoprotección para las localidades de comarcas forestales». También solicitaba instar al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León a aprobar un Plan de Resiliencia y Recuperación, para Castilla y León, «dedicando los esfuerzos económicos y de medios necesarios para compensar a las vecinas y vecinos afectados por los incendios y en recuperar las zonas calcinadas», y que el operativo «sea totalmente público y funcione durante todo el año», además de pedir la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones. «Lamentamos que el rodillo de la mayoría absoluta del PP haya cerrado los ojos ante lo ocurrido en nuestra comunidad hace apenas mes y medio con los incendios que han arrasado 166.000 hectáreas», ha dicho Eduardo Hermida tras no prosperar la moción.

