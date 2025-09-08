El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los más jóvenes portan la imagen de la Virgen de Revilla, hoy en Baltanás.

Los más jóvenes portan la imagen de la Virgen de Revilla, hoy en Baltanás. Luis Antonio Curiel

La devoción mariana surca la provincia de Palencia

Baltanás, Ampudia, Magaz, Saldaña, Carrión, Paredes de Nava, Aguilar y un sinfín de pueblos procesionan la Virgen

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:38

La Iglesia Católica celebra cada 8 de septiembre la solemnidad de la Natividad de la Virgen María, una jornada que hace que la provincia se ... vista de fiesta. Numerosos pueblos celebran durante estos días sus fiestas patronales para honrar a la Virgen en las distintas advocaciones y constituyen una muestra del hondo fervor que se va transmitiendo de generación en generación.

