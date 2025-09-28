Despedida de fiestas junto al pico Picallo en Valdecañas de Cerrato

Los valdecañeses despidieron sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Campo con la tradicional comida campestre en Fuentelaera, la era situada en las ... proximidades del Pico Pillallo o del Roble. Numerosas familias se dieron cita en este encuentro festivo, en el que disfrutaron de los productos gastronómicos de la tierra. Gracias a un grupo de voluntarios y por gentileza de la junta agropecuaria local, los valdecañeses degustaron distintos productos asados a la parrilla como panceta, salchichas y lechazo. También hubo tortillas, postres y otras viandas para todos los asistentes, regadas con el vino de La Cuesta del Acedo.

«Esta comida es el broche de oro del verano y de las fiestas y muchos valdecañeses se despiden de su pueblo hasta el próximo año. Es importante mantener este tipo de actos que sirven para estrechar lazos de unión entre todos los vecinos», destacó Donaciano Sardón, alcalde pedáneo y voluntario en la organización de la comida.

Las fiestas patronales han contado también con diversos campeonatos de juegos de mesa y autóctonos, con gran participación de los vecinos. Los valdecañeses han disfrutado del desfile de disfraces, parque infantil, hinchables acuáticos, jotas, exhibición de baile y otras actividades para los más pequeños, música, bingos y verbenas. En este marco festivo, los valdecañeses disfrutaron del emotivo pregón a cargo de Abrahán San Millán Merino.

Durante estos días, además, Valdecañas de Cerrato ha acogido la Exposición de Artistas Valdecañeses y la muestra 'Reciclavos' de José Infante. Numerosos vecinos y visitantes se acercaron a las Salas de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Valdecañas de Cerrato para disfrutar de los trabajos de los artistas. Otra de las citas más típicas de estos días ha sido el tradicional reparto de chocolate en el Pico Pillallo. El programa festivo ha sido organizado por el Ayuntamiento de Valdecañas de Cerrato en colaboración con las peñas, empresas y asociaciones de la localidad.

«Estamos muy satisfechos con la implicación de los valdecañeses, que han participado activamente en todos los actos. Debemos seguir trabajando para que Valdecañas mejore, respetando su pasado y su identidad y mirando positivamente al futuro», señaló Rosa Esteban, edil de Festejos.