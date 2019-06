Décenas de jóvenes hacen cola para el concierto de OT en Palencia Décenas de jóvenes, en la puerta de acceso al Pabellón Municipal de Deportes. / Marta Moras La gira de la última edición aterriza hoy en el Pabellón con artistas como Miki o Natalia Lacunza EL NORTE Palencia Sábado, 22 junio 2019, 15:21

Décenas de jóvenes hacen desde primera hora de la mañana colas en las puertas de acceso al Pabellón Municipal de Deportes, donde esta noche actúan los concursantes de la última edición de Operación Triunfo. Y es que han pasado algo más de seis meses desde el final de la última edición de OT y mientras los seguidores del formato aguardan su regreso en 2020, los concursantes de 'OT2018' aterrizarán esta noche en Palencia, para presentar las canciones que les han catapultado al éxito televisivo y musical.

El fenómeno 'OT2018' comenzará su actuación a las 21:30 horas en el Pabellón Municipal de Deportes, donde se podrán ver las interpretaciones de artistas como Miki, que representó recientemente a España en el Festival de Eurovisión con 'La venda' o las versiones de los éxitos como 'This is me' o 'Seven nation army' interpretadas por algunos de los 16 concursantes del programa.

La organización decidió recientemente el cambio de La Balastera al Pabellón debido a que las previsiones de venta de entradas permitían celebrar el concierto en un recinto cerrado, que no se viese afectado por las posibles tormentas.