Cruz Roja se apoya en 800 voluntarios y 600 socios para atender la demanda

Abrir las puertas de la sede a toda la población. Dar a conocer los servicios, los programas, las ayudas y, por qué no, el trabajo ... de los voluntarios y la gran labor que realizan. «Cuando llegué a la Cruz Roja, me di cuenta de que es una gran desconocida. Todo el mundo piensa que conoce a la Cruz Roja, porque ve siempre unas imágenes por la tele o una ambulancia, pero poco más. Y cuando tú entras en la Cruz Roja te das cuenta de la cantidad de cosas que se hacen, de colectivos que apoyan, de situaciones en las que se intervienen, algo que la inmensa mayoría de la población desconoce», afirma Ana María Pérez del Río, presidenta de Cruz Roja Palencia desde mayo de 2023.

Por este motivo, por dar a conocer la labor y mostrar todo el trabajo, se ha organizado por segundo año consecutivo –comenzó el 14 de febrero del año pasado– esta jornada de puertas abiertas con el lema 'Cruz Roja te quiere conocer'. Para esta segunda edición se ha escogido una fecha importante para la entidad humanitaria palentina, el mismo día que comenzó, ya que fue el 18 de septiembre de 1873, hace ya 152 años.

«Hemos apostado por la transparencia, la claridad, por acercarnos a la ciudadanía y para que todo el mundo lo conozca. Primero porque alguien que quiera hacerse voluntario, socio o que quiera hacer una donación, que sepa qué es lo que hacemos y a qué nos dedicamos», argumenta Pérez del Río. «Y luego también alguien que nos pueda necesitar en un momento dado, que sepa qué es lo que tenemos, con qué programas trabajamos, con qué colectivos, para que si ellos necesitan ayuda, nosotros en la medida de nuestras posibilidades, intentaremos echarle la mano que podamos», explica.

El abanico de colectivos con el que trabajan es muy amplio, con las personas que están en una situación de vulnerabilidad, con las personas mayores, con juventud e infancia, con mujeres, con discapacitados o con refugiados. Cruz Roja actúa a través de seis áreas: Inclusión Social, Educación, Salud, Empleo, Socorros y Medio Ambiente, área más desconocida en la que se trabaja para tener una vida sana y completa, en un entorno limpio y saludable.

A lo largo de 2024 se atendieron a 7.341 personas a través de los distintos programas de apoyo y atención. Este número, esta cifra, representa miles de rostros e historias de situaciones familiares extremas, de infancia y juventud en situación de riesgo, de personas sin empleo, sin recursos, con problemas de salud, personas inmigrantes en situación de desamparo, personas sin hogar o personas que sufren accidentes.

«A una persona que tiene problemas económicos porque se ha quedado en el paro, por una enfermedad o por un momento difícil, nosotros le atendemos, le hacemos una valoración y se le ve como un ente entero. No es que necesite dinero en este momento, sino por qué necesita dinero, qué situación le ha llevado a estar así y en la medida de nuestras posibilidades, qué podemos hacer para ayudar a esta persona a salir de esta situación, porque nosotros tampoco queremos cronificar una situación, queremos intentar solucionarlo», señala Pérez del Río, sobre buscar el origen del problema, «para que esta persona se pueda reintegrar a la sociedad cuanto antes y de la mejor manera posible».

El número de voluntarios, clave y necesarios en el trabajo diario de Cruz Roja, «su músculo», para llegar a todos los lugares se sitúa en unos 800, una cifra que se mantiene a lo largo de los años, ya que algunos se suman y otros tienen que dejarlo, aunque no quieran, al tener menos tiempo libre. Durante la pandemia, sí que se incrementó el número, la sociedad se volcó en ayudar. Además, es imprescindible el soporte económico que supone la aportación de los casi 6.000 socios y empresas asociadas en toda la provincia, como la ayuda de todas las entidades, empresas, asociaciones y administraciones públicas que hacen posible que Cruz Roja pueda estar donde se necesita y con quien lo necesita.

A todo el medio rural

La institución trabaja con tesón por llegar al medio rural. «Nos están saliendo bastantes voluntarios en la zona rural, sobre todo en Tierra de Campos, que ahí no tenemos sedes abiertas. Mi intención es que al acabar este mandato por lo menos se abra una o dos sedes en estos pueblos», reconoce la presidenta. Cruz Roja cuenta con cinco sedes en Palencia, la de la capital, junto con las de Venta de Baños, Aguilar, Guardo y Barruelo de Santullán.

«Cruz Roja, dentro de su cuadrado en desarrollo de la red territorial, ha creado una estrategia para trabajar en esas zonas rurales, en esas zonas más despobladas, dotando de recursos a las personas que viven allí, con el fin de que esas personas tengan recursos, que tengan una vida y que haya un arraigo, y sobre todo evitar que no haya más despoblación», explica María Merino, coordinadora provincial de Cruz Roja en Palencia.

Una 'tech truck' u oficina móvil es el vehículo 100% eléctrico con la que Cruz Roja está recorriendo la Palencia rural dentro de su estrategia de la España Despoblada. Este jueves estaba situada en el exterior de la sede de Cruz Roja para el día de puertas abiertas. «153 municipios de la provincia (Palencia tiene 191) están en proceso de despoblación durante los últimos 20 años», afirma Marta Crespo, encargada de acercarse a estos pueblos para que tengan las mismas oportunidades que el resto.

La jornada de puertas abiertas fue todo un éxito con dos centenares de personas que se acercaron a la sede para conocer su labor de primera mano, entre ellas alumnos de centros educativos, como los de primero de Bachillerato de Maristas, y en el exterior pudieron aprender a practicar una RCP y primeros auxilios, además de mostrar la intervención en desastres y emergencias, como en la Dana y los recientes incendios forestales en la Montaña Palentina.