El voluntario Baltasar Pérez, junto a la furgoneta con la que atienden a las personas sin hogar. Adolfo Fernández
Palencia

Cruz Roja se apoya en 800 voluntarios y 600 socios para atender la demanda

La entidad, que tiene cinco sedes repartidas entre la capital y la provincia, lidera un programa para llegar a todos los pueblos

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Palencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:19

Abrir las puertas de la sede a toda la población. Dar a conocer los servicios, los programas, las ayudas y, por qué no, el trabajo ... de los voluntarios y la gran labor que realizan. «Cuando llegué a la Cruz Roja, me di cuenta de que es una gran desconocida. Todo el mundo piensa que conoce a la Cruz Roja, porque ve siempre unas imágenes por la tele o una ambulancia, pero poco más. Y cuando tú entras en la Cruz Roja te das cuenta de la cantidad de cosas que se hacen, de colectivos que apoyan, de situaciones en las que se intervienen, algo que la inmensa mayoría de la población desconoce», afirma Ana María Pérez del Río, presidenta de Cruz Roja Palencia desde mayo de 2023.

