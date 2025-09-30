El Conservatorio de Música inicia un nuevo curso con récord de nuevos alumnos

Este lunes comenzaba un curso en el Conservatorio Profesional de Música de Palencia. Más de un centenar de alumnos regresaban a las aulas para retomar ... sus estudios en las diferentes especialidades que se ofrecen. La vuelta a la actividad se ha dejado notar también en el entorno de la Plaza de San Pablo, donde la presencia de estudiantes con partituras y estuches de instrumentos anunciaba la llegada de un nuevo año académico.

Un inicio inmejorable ya que los datos de matriculación no pueden ser más positivos. De hecho, son los más altos de la historia del centro. Este año se incorporan 116 alumnos de nuevo ingreso, de los cuales 88 lo hacen en primer curso de enseñanzas elementales. «Ha habido más solicitudes de las habituales y hemos apretado los grupos todo lo que hemos podido para intentar coger a todo el mundo posible», explica Enrique Abello, director del Conservatorio de Música de Palencia.

Según detalla el profesor y responsable de la institución académica, prácticamente a todas las familias se les ha ofrecido alguna alternativa. «Ha habido gente que se ha quedado fuera, pero porque no le gustaba la especialidad que le había tocado», matiza. Aun así, apenas han quedado plazas libres, «solo 4 en elemental, que seguro se van a llenar, y en profesional 3 de órgano y 1 de canto».

Los instrumentos más demandados han vuelto a ser piano, guitarra, flauta y violín, que se completan con rapidez cada curso. Pero este año también se han cubierto otras especialidades menos habituales. «Los instrumentos grandes, como tuba, fagot o contrabajo, se han acabado con los niños pequeños, lo que es una buena señal también».

El director cree que esta tendencia responde a la labor de difusión y a la buena imagen del centro. «Hay un buen ambiente general, académico. Se exige mucho, pero también se pasa bien y eso se nota», sostiene.

Entre las novedades para este curso 2025/2026, destaca la posibilidad de utilizar el órgano de la iglesia de San Pablo, finalizado en mayo tras su restauración. «Era un convenio de la Junta de Castilla y León con la parroquia, pero los primeros cuatro años se han ido en los trabajos de rehabilitación. Este curso se renueva dicho acuerdo y será ya cuando lo podamos disfrutar», señala el director.

De momento, el instrumento se dedicará a la especialidad de órgano y estará a disposición de todos sus estudiantes, aunque también podrá usarse en clases de música de cámara. «Nos permiten utilizarlo siempre que no haya celebraciones religiosas», agrega.

Con este instrumento, ya se cuenta con tres órganos de distintas características, el que se encuentra en el auditorio, otro en el propio centro y este ubicado en San Pablo. «Yo creo que en España no hay ningún conservatorio que tenga 3 órganos así, de calidad y distintos entre sí», destaca Abello.

El perfil de nuevo ingreso es muy similar al de cursos anteriores ya que está marcado mayoritariamente por los alumnos más jóvenes, aunque también se incorporan adolescentes y adultos. Cabe destacar que este año han entrado 3 con altas capacidades intelectuales que comienzan un curso antes de lo habitual. «A veces los padres no saben que estos niños pueden empezar antes. Es una forma de estimularlos, de darles retos. Y aquí el nivel lo marca el alumno, si va más rápido, se adapta, no se estanca», por lo que es una de las actividades que más gusta a estos menores que encuentran aquí una verdadera motivación.

El próximo curso marcará el 40 aniversario de la apertura del Conservatorio en Palencia, que comenzó su actividad en septiembre de 1986. Aunque aún falta tiempo, la dirección ya piensa en cómo celebrarlo. «La idea es que todo el curso 2026/2027 gire en torno a esta fecha tan especial», adelanta Abello.

Una de las peticiones desde hace tiempo del Conservatorio de Música es poder contar con un piano de cola. «Sería un regalo después de 40 años. Tenemos un buen piano, pero nos gustaría. El problema es que en los últimos años se ha duplicado el precio, antes costaba 100.000 euros y ahora 180.000. Parece un lujo demasiado grande, pero lo pedimos igual, como una carta a los Reyes Magos», bromea.

En cualquier caso, Abello afirma que se sienten muy atendidos. «La Dirección Provincial nos cuida mucho. Si pedimos necesidades importantes, nos las atienden. Por ejemplo, pedimos unos saxofones el viernes y el lunes ya estaban aquí», señala.

Además, se mantiene también la vocación de apertura a la ciudad. En el primer trimestre se retomará la iniciativa Palencia Canta, en la que participa la Orquesta Sinfónica del Conservatorio junto con escolares de la capital y la provincia. «Ya lo hemos mandado a los colegios y hay unos 15 centros interesados», concluye Abello.