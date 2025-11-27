El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Uno de los belenes participantes en un pasado concurso. El Norte
Palencia

El concurso de belenes del Ayuntamiento se extiende comercios y empresas

Las entidades religosas podrán participar en el certamen dentro de la categoría de organizaciones sin ánimo de lucro

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:51

El Ayuntamiento de Palencia ha convocado el XLVI Concurso Navideño de Belenes Antonio Lafuente, en el que ha incluido como novedades que a las categorías de familias y centros escolares y AMPAS se sumará en esta nueva edición la de escaparates de comercios y empresas. Además, en la categoría de entidades sin ánimo de lucro se incluirán también las organizaciones religiosas.

En total, serán cuatro categorías donde los participantes pelearán por dos premios en cada una de ellas, de 250 euros y diploma para el primero, y diploma, para el segundo. Además, se establece como novedad un premio al belén más original dotado también con 250 euros y diploma.

Los belenes podrán ser de cualquier tamaño, quedando a la libre decisión del autor el material a utilizar, así como el uso de elementos vegetales, figuras articuladas, efectos especiales, música ambiente, u otros elementos ornamentales o auxiliares. Cada participante podrá presentar un único belén a concurso.

Para la selección de los belenes premiados en cada una de las categorías, el jurado tendrá en cuenta, entre otros criterios de valoración, la originalidad del montaje, el trabajo manual realizado, la iluminación, la creación artística, así como el ingenio, el esfuerzo y la laboriosidad.

El plazo de inscripción finaliza el 11 de diciembre y los participantes deberán tenerlo listo el día 15, fecha a partir de la cual el jurado pasará a valorarlo y emitirá un fallo en un plazo máximo de 7 días naturales. En este sentido, se pondrán en contacto con los participantes para concertar la visita y los centros escolares se visitarán antes del cierre vacacional, no estando obligados a exhibirlo durante las navidades. En las mencionadas visitas, estará presente una persona responsable del belén para informar sobre todas aquellas cuestiones que requiera el jurado.

Aquellos nacimientos que no estén terminados en las fechas señaladas quedarán fuera de concurso, al igual que ocurrirá si al desplazarse el jurado al lugar indicado, las instalaciones no estuvieran abiertas.

La solicitud deberá presentarse mediante el procedimiento de tramitación electrónica que está disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento (sede.aytopalencia.es), accesible igualmente desde su portal corporativo o en el registro general del Consistorio, ubicado en el edificio de Agustinas Canónigas. Puede solicitarse más información en el propio departamento de Cultura, ubicado en el Centro Cultural Lecrác, en el teléfono 979 718 187 o en el correo electrónico lecrac@aytopalencia.es.

