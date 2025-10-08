Concierto festivo y didáctico en Hontoria de Cerrato

Luis Antonio Curiel Palencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:19 Comenta Compartir

Hontoria de Cerrato despidió sus fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel con un animado concierto a cargo de la Banda de Música Comarcal de la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega (ACJB). La gala musical se celebró al aire libre en los entornos de las antiguas escuelas y congregó a numerosos vecinos.

El concierto suscitó especial interés, por lo que los hontorianos disfrutaron de un animado repertorio musical a cargo de la Banda de Música Comarcal de la ACJB, que en esta ocasión hizo vibrar a los vecinos con diversas obras como 'Coronel Bogey March', 'Cantando bajo la Lluvia', 'La Bella y la Bestia', 'Inspector Gadget', 'My Way', 'Cabaret', 'Barbie Girl', 'Yellow Submarine', 'Dixiland Salute', 'Andalucía', 'El Gato Montés', 'Bella Ciao' o 'We Will Rock you', entre otras piezas. Además, cada obra fue contextualizada, haciendo que el concierto fuera especialmente didáctico. «Es una suerte acercar la cultura musical a los distintos pueblos de la provincia. Hacerlo al aire libre aprovechando este veranillo de San Miguel ha sido una gozada. El público ha disfrutado de una agradable velada musical y nos hemos sentido muy acogidos», destacó Miguel Ángel Bello Sendino, director de la Banda de Música Comarcal.

El concierto fue presentado por las clarinetistas Claudia Lobato y María Camino, que también ofrecieron la lotería de Navidad para colaborar con el proyecto musical.

Niños y mayores disfrutaron de la música en un ambiente distendido, en el que pudieron conocer los distintos instrumentos que conforman una banda y escuchar su sonoridad. «Acercar el gusto por la cultura musical es una oportunidad para que todos los vecinos disfrutáramos a ritmo de los compases y melodías interpretados por la Banda de Música Comarcal. Hay que aunar sinergias y promover actividades que aglutinen a público de diversas edades, que siempre es muy enriquecedor para todos, promoviendo actos que motiven a los vecinos y que les hagan disfrutar de nuestra tierra, apasionándose por la cultura en su sentido más amplio. Ha sido una buena manera de despedir nuestras fiestas con el concierto de la Banda del Cerrato», comentó Juan Antonio Abarquero Abarquero, alcalde de la localidad. Hontoria de Cerrato es uno de los destinos fijos de la Banda de Música Comarcal, aunque no acudían con sus melodías desde antes de la pandemia. Por este motivo, el concierto ha tenido un sabor a reencuentro que congregó a numerosos vecinos.

