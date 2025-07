Completar el ciclo hidráulico de los municipios recibe 22,5 millones en diez años

Una bomba que se rompe en pleno invierno, un depósito que pierde agua, una cloración deficiente, un pozo contaminado por nitratos o una canalización obsoleta. ... Son situaciones que se repiten en muchos puntos de la provincia de Palencia donde el acceso al agua potable en condiciones óptimas es más que una necesidad, es la condición básica para resistir al abandono. Por eso la Diputación de Palencia ha convertido el ciclo hidráulico en una prioridad política y presupuestaria con una inversión acumulada de 22,5 millones de euros en la última década.

«Sin agua no hay vida, y sin servicios básicos nadie se queda a vivir en un pueblo». Así de claro lo tiene Urbano Alonso, diputado responsable del Área de Acción Territorial de la Diputación de Palencia. Su afirmación no es retórica. La institución provincial ha desplegado un amplio abanico de ayudas para garantizar el abastecimiento, la depuración y el saneamiento en los municipios, mancomunidades y juntas vecinales de la provincia con la finalidad de asegurar agua en cantidad y calidad para todos los vecinos. «Puede parecer poco importante una bomba de captación o un sistema de potabilización, pero si se rompe, el pueblo entero se queda sin agua. Y muchas veces hablamos de inversiones de 20.000 euros imposibles de asumir para ayuntamientos pequeños. Ahí es donde entra la Diputación», explica Alonso, convencido de que sin esta red de ayudas no sería posible mantener la calidad de vida en muchos núcleos rurales.

En estos diez años, las actuaciones han sido constantes y diversas, desde pequeñas reparaciones de urgencia hasta grandes obras estructurales. El balance es amplio con más de 12,7 millones de euros invertidos en obras de abastecimiento, con una aportación directa de la Diputación de 4,54 millones,

Es el caso de las nueve actuaciones de renovación de redes y mejora de eficiencia que se han acometido a través del Protocolo con la Junta de Castilla y León, con una inversión total de casi 9 millones de euros y que han beneficiado a municipios como Guardo, Carrión de los Condes, Dueñas o Paredes de Nava.

También se han acometido actuaciones prioritarias y obras clave como la aducción y ETAP de Villamediana (415.948,56 euros), la captación profunda en Villalcón (186.864,99 euros) o el sistema de cloración en Poza de la Vega (129.954 euros).

A las obras urgentes por emergencia se han destinado más de 870.000 euros y a proyectos singulares otros 800.000 euros de inversión, entre ellos a la conexión de Reinoso de Cerrato a la ETAP de Baltanás-Villaviudas (199.780,90 euros) y la mejora del abastecimiento en Perales (152.661,27 euros).

En cuanto a las obras de depuración, las inversiones en la provincia han ascendido a 6.181.744 euros, de los que la diputación ha aportado algo más de la mitad (3.437.054 euros), con actuaciones destacadas en Villada, Cisneros, Abia de las Torres o Vertavillo. Por ejemplo, se ha dotado de depuradoras a pueblos de entre 500 y 2000 habitantes equivalentes, con la ejecución de cinco proyectos en los que se han invertido 2.386.566 euros, entre los que destacan la EDAR de Villada (770.000 euros) y la de Cisneros (550.000 euros). También se han acometido obras de depuración en pequeñas localidades, con menos de 500 habitantes equivalentes. En este sentido, como señala la institución provincial, hay dos proyectos en estudio en Abia de las Torres y Vertavillo con 360.000 euros de inversión prevista.

Por último, según los datos facilitados por la propia institución, se han invertido 3.586.031 euros en actuaciones centradas en ampliaciones, mejoras y adecuaciones de redes de saneamiento, de los que la diputación ha aportado 2.833.789 euros.

«No puedes obligar a un ayuntamiento a hacer determinadas inversiones, pero sí puedes crear incentivos para que actúen, y eso lo logramos financiando hasta el 90 % del coste en algunos casos», apunta el diputado

Una de las claves del éxito ha sido la flexibilidad y rapidez en la respuesta. «Cuando hay una avería urgente no puedes esperar a que se abra una convocatoria. Si está justificado, financiamos las obras», añade Alonso. Casos como la rotura de una bomba, la escasez de agua por sequía o la contaminación puntual de una red pueden dejar a un municipio sin abastecimiento, lo que obliga a intervenir con carácter inmediato, incluyendo el reparto de agua envasada o el uso de cisternas.

Pero el reto no es solo llegar, sino también modernizar. En los últimos años, muchos municipios han comenzado a solicitar ayudas para instalar sistemas de telecontrol, automatismos y tecnologías que optimicen el uso del recurso. «Ya no solo quieren agua, quieren gestionarla mejor. Eso demuestra que estamos avanzando en eficiencia y sostenibilidad», señala Urbano Alonso.

También hay sombras. El diputado no oculta las dificultades burocráticas, especialmente con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). «Muchos proyectos se ralentizan por los permisos, a veces se modifican, otras se paralizan. Nos gustaría que todo fuera más ágil», admite, sin restar peso al compromiso de la Diputación con un servicio que considera esencial.

En su opinión, «el acceso al agua no puede ser un privilegio de quien vive en una gran ciudad. Si un joven llega del campo sin poder ducharse o no puede beber agua con garantías, se irá al pueblo de al lado. Así se vacía un territorio. Por eso este esfuerzo económico no es un gasto, es una inversión en futuro», insiste.