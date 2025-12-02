Comisiones Obreras denuncia las malas condiciones laborales de PAM, empresa auxiliar de Renault
El sindicato asegura que la plantilla de 200 profesionales trabajan a temperaturas de 8 grados, con los urinarios rotos y las puertas bloqueadas
Martes, 2 de diciembre 2025, 07:16
La empresa PAM (Palau Automotive Manufacturing), auxiliar de Renault y con alrededor de dos centenares de trabajadores, reclama una solución inmediata. La plantilla, repartida en ... dos zonas distintas, una ubicada en el interior de la propia multinacional de Renault y la otra en el parque de proveedores, denuncia bajas temperaturas, puertas inhabilitadas o urinarios rotos. Así lo ha comunicado este lunes el sindicato CC OO, que reclama una solución inmediata a estos incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales. Afirman que ya lo han trasladado a la Inspección de Trabajo, pero piden una solución inmediata. «Esperamos soluciones. Si no, llevaremos a cabo una asamblea de trabajadores y que decidan los compañeros», afirmó Óscar Antolín, presidente del Comité de Empresa, sin descartar llegar a las movilizaciones.
El sindicato ha lamentado que la plantilla esté trabajando en estas condiciones, sin calefacción en las naves, algunos días con 8 grados de temperatura, a lo que se añade que las puertas, cinco en total, están bloqueadas o inhabilitadas, lo que incrementa el intenso frío. Y no solo eso, también incrementa el tráfico de entrada y salida de vehículos, «un grave peligro para los trabajadores», subrayó Óscar Antolín.
A todo esto hay que añadir, según señalan, que durante meses han sufrido el atranque de los urinarios. «Hay peligro hasta de infección», reconoció y subrayó que son instalaciones viejas y que, aunque lo arreglen, volverán a estropearse. «Eso sí, han puesto ambietadores», continuó.
«Estamos al lado de montaje, pero nosotros somos trabajadores de segunda. Hay un túnel que nos separa y se nota que ellos tienen calor y en verano, aire acondicionado. Esa es la diferencia», explicó y añadió que «estamos trabajando en una multinacional en el siglo XXI en unas condiciones tercermundistas», denunció.
CC OO explicó que entre Renault y PAM se pasan la pelota de unos a otros, pero nadie pone solución «a todos estos incumplimientos».
