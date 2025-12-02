El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rueda de prensa de Comisiones Obreras para denunciar la situación de PAM. El Norte

Comisiones Obreras denuncia las malas condiciones laborales de PAM, empresa auxiliar de Renault

El sindicato asegura que la plantilla de 200 profesionales trabajan a temperaturas de 8 grados, con los urinarios rotos y las puertas bloqueadas

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:16

Comenta

La empresa PAM (Palau Automotive Manufacturing), auxiliar de Renault y con alrededor de dos centenares de trabajadores, reclama una solución inmediata. La plantilla, repartida en dos zonas distintas, una ubicada en el interior de la propia multinacional de Renault y la otra en el parque de proveedores, denuncia bajas temperaturas, puertas inhabilitadas o urinarios rotos. Así lo ha comunicado este lunes el sindicato CC OO, que reclama una solución inmediata a estos incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales. Afirman que ya lo han trasladado a la Inspección de Trabajo, pero piden una solución inmediata. «Esperamos soluciones. Si no, llevaremos a cabo una asamblea de trabajadores y que decidan los compañeros», afirmó Óscar Antolín, presidente del Comité de Empresa, sin descartar llegar a las movilizaciones.

