El comercio adelanta las rebajas con descuentos iniciales del 20%

Desde que hace más de una década se liberase el período de rebajas que antes estaba establecido en el 1 de julio, los descuentos no ... han hecho más que adelantar su fecha. Esta vez, las grandes cadenas de ropa han vuelto a anticipar este momento, lo que ha hecho que los comerciantes palentinos hayan escogido este viernes 27 de junio para estrenar sus promociones especiales. La mayoría de los grupos empresariales textiles han decidido empezar el 20 de junio, mientras que otros han esperado hasta el 25 pero, en cualquier caso, mucho antes del comienzo del mes de julio. Una tendencia que arrastra, sin lugar a duda, al resto del sector. Por ello, la red de pequeños comercios se ve obligada a sumarse a esta tendencia para poder competir, en la medida de los posible, frente a estos gigantes.

De esta forma, este viernes, se ha celebrado en Palencia el inicio de las rebajas de verano con la Showpping NIght, una gran fiesta en la que las tiendas han querido incentivar las compras con la colocación de grandes carteles en sus escaparates anunciando los descuentos, así como animando la jornada con música y, también, con barras de comida y bebida.

Pero la Showpping solo es un día y las rebajas se extienden mucho más allá. Aunque esto no preocupa a los comerciantes palentinos, que se muestran optimistas ante esta temporada que promete ser mejor que la del año pasado. Así lo confirma María José López, presidenta de la asociación Palencia Abierta. «Este año ha comenzado a hacer bueno más tarde por lo que las tiendas tienen un stock muy alto y, lógicamente, las rebajas van a ser buenísimas. Es el momento de aprovechar porque es el mejor momento para comprar en el pequeño comercio».

López anima a los palentinos y visitantes que aprovechen esta oportunidad ya que la calidad del comercio palentino es excepcional y sin salir de la ciudad se puede encontrar de todo. «Tenemos muchas ganas de recibir a la gente, quien, además, valora mucho el pequeño comercio y lo que ofrecemos. Nos lo dicen personas que vienen de Madrid, Barcelona o País Vasco. Hay gente que se va de Palencia en verano, pero mucha gente que viene. Los pueblos se llenan y compran aquí».

Paseando por las calles ya se pueden observar los anuncios de descuentos con los que los comerciantes quieren invitar a los viandantes a entrar en sus tiendas. En la tienda Go On, situada en el centro de la capital, iniciaban este viernes los descuentos de entre el 20 y el 30%. Mientras que los accesorios como mochilas o bolsas tendrán un 20%, la ropa tendrá hasta un 30%. Georgina Cuevas, dependienta de Go On, explica que esperan recibir un gran flujo de gente, sobre todo, durante los primeros días. «La gente viene sola, en pareja o en familia. Depende, pero todo acaban por llevarse algo. Lo que más triunfa son los bañadores, pero también otros artículos como camisetas o pantalones».

Y agrega, «también vamos a tener una zona outlet con grandes descuentos. Mucha gente se espera a comprar, sobre todo, la ropa de verano como los bañadores o las sudaderas para ir a la playa. También viene mucha gente para comprar regalos. Mantendremos las rebajas hasta que se nos agote todo lo que tenemos».

Sin duda, la ropa de temporada es el principal reclamo de estas rebajas. A diferencia de las grandes cadenas, donde los descuentos se realizan también en ropa de invierno. Ahora, el pequeño comercio solo rebaja el stock de temporada. Por ello, los comerciantes de Palencia piden que se valore el esfuerzo que un empresario local, realiza con estos descuentos frente a la industria mayorista.

Así lo subraya también Puri López de la tienda moda Oui Oui, participante en el evento de este viernes y donde ya se puede encontrar ropa para mujer a unos precios muy atractivos con un 20% de descuento inicial, aunque con el paso de los días este margen se va aumentando. De hecho, al final de las rebajas, según lo que vaya quedando, se podrá disfrutar de promociones como la del 2x1.

«Las rebajas ya no son lo que eran. Con la globalización hay muchas rebajas a lo largo del año y la gente ya no compra como lo hacía antes que salía todo el mundo el día de las rebajas. Se va vendiendo, es más escalonado, pero las grandes cadenas nos perjudican porque no jugamos en igualdad de condiciones. Ellos adelantan las rebajas y nos arrastran a los demás». La comerciante agrega que, «hay vestidos que todavía no han salido a la venta y ya tenemos que ponerlos con rebajas. Antes estaba más regulado, el 1 de julio empezábamos todos. Aun así, tenemos clientas de todo tipo, las que compran solo en temporada y las que lo hacen solo durante las rebajas. Hay público para todo».

Por su parte, en la zapatería Soledad afrontan este periodo con un 20% inicial, que se ampliará después. Aunque esperan hacer una buena temporada, Fernando García, dueño del establecimiento explica que, al menos en su caso, estas rebajas no funcionan por la poca afluencia de gente. «Funcionan mejor las rebajas de invierno, en el momento en el que empiezan las vacaciones de los niños, aquí se vacía todo», afirma. García asegura que «aunque pongamos un 50% de descuento, si no hay gente no se vende. Funcionan un poco durante los diez días primeros porque hay gente esperando para comprar y que necesitan algo».