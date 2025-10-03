«En la comedia aún no hay igualdad de condiciones entre hombres y mujeres»

La cómica valenciana Sil de Castro protagoniza este viernes la sesión inaugural de la cartelera que ha diseñado la gerencia del Teatro Ortega de Palencia ... para la temporada otoñal, una programación heterogénea que llenará su escenario de humor, danza, magia y música desde octubre hasta diciembre. Sil de Castro irrumpe en el coliseo palentino con un espectáculo tejido exclusivamente para el público femenino, 'Noche de chicas', que comenzará a las 20:30 horas y que contará con una invitada especial: Mage Arnal.

–'Noche de chicas' inaugura este viernes la cartelera otoñal del Teatro Ortega de Palencia. ¿Había pisado anteriormente nuestra ciudad?

–Cuando era adolescente… Entonces, trabajaba en la hostelería de mercados medievales, con los que recorríamos media España, y me acuerdo de haber estado en una ocasión en Palencia, donde cruzaba un río muy de cerca del lugar donde se ubicaba el mercado medieval.

–Este espectáculo está diseñado exclusivamente para mujeres. ¿Los hombres tienen restringida la entrada?

–Restringida… El espectáculo está recomendado para mujeres y a los hombres se les pide que no vengan. Pero no hace falta pedírselo porque entienden que, como es para mujeres, no pueden ir. La idea es crear un espacio para nosotras.

–¿Con qué condimentos caldea el ambiente en este show?

–'Noche de chicas' es un show de comedia multidisciplinar: 'stand-up comedy' (monólogos cómicos), cabaret, clown, improvisación, karaoke, consultorio, sorteos… Intentamos recrear esas noches de chicas que tantas veces hemos vivido siendo más jóvenes y más que una fiesta, que también lo es, es una experiencia. Cuando nos reunimos mujeres en un entorno de confianza, se liberan endorfinas, se refuerza la sensación de pertenencia, se reducen los niveles de cortisol y el estrés… Es curativo. Además, en esta ocasión, me acompaña una invitada especial, la clown Mage Arnal, una gran payasa de España.

–Ha estudiado interpretación, danza, teatro, clown y 'stand-up comedy'. Traslada, por tanto, al escenario toda su formación.

–Evidentemente, una va adquiriendo conocimientos y va conformando su personalidad artística. Y cuando te subes al escenario, pones en práctica todos esos recursos interpretativos y los conocimientos adquiridos a través de la formación o la experiencia. Pero yo enfoqué mi carrera hacia la comedia. Empecé en la 'BBC' (Bodas, Bautizos y Comuniones) haciendo animaciones. Cuando estudié interpretación, quería hacer películas, pero, luego, la vida me ha llevado adonde tenía que estar. Mi primera compañía teatral fue un dúo cómico y estuvimos juntas ocho años y hacíamos cuentacuentos para adultos e infantiles, café-teatro, pero no hacíamos 'stan-up comedy'. Eso sí, casi siempre he trabajado en mis propias producciones.

–¿Qué humor expande delante del público?

–Hago un humor gamberro, canalla, irreverente y combativo.

–En cuanto a ese humor combativo, en sus monólogos está muy presente su vertiente feminista y la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+.

–Sí. Soy mujer, feminista y bisexual. En mis shows hablo de las experiencias vitales que me atraviesan y abordo esos temas para visibilizarlos y como acto reivindicativo.

–¿Proyectar esos temas le ha sumado o restado espectadores?

–Me ha restado, sobre todo, cuando empecé, una época en la que era muy difícil ser mujer y, además, hacer comedia. Pero yo trabajo con la verdad y la honestidad y tenía que abordar esos temas. En alguna ocasión, he intentado diseñar un show más comercial, pero, al final, uno tiene que ser fiel a lo que le sale de las entrañas. Afortunadamente, la sociedad ha ido evolucionando y yo he podido encontrar mi lugar y mi público.

–Lleva trece años sobre los escenarios…

–Muchos más. Cuando empecé en la 'BBC' en mi pueblo, yo tenía dieciséis años y ahora tengo cuarenta y dos. Después de eso, inicié mis estudios de interpretación en Valencia, que compaginé trabajando en teatro callejero, como monitora teatral para niños y niñas, de camarera… Y con veinte años fundamos en Barcelona el dúo cómico al que he hecho antes referencia.

–En sus inicios con los monólogos, tanto el público como los protagonistas de la comedia eran mayoritariamente hombres…

–Entre el público había más mujeres que hombres porque las mujeres siempre han sido más proactivas a la hora de comprar entradas o proponer planes. Sin embargo, entre los protagonistas había muchos más hombres. Yo empecé con los monólogos en 2012 y en el circuito de carretera, como así llamábamos a las actuaciones en distintos locales y que estaba ya muy establecido, un porcentaje alarmante de esos locales no programaba mujeres en el escenario. En esos años era muy difícil que las mujeres tomáramos protagonismo en la comedia, era como si no existiéramos.

–En su recorrido supongo que la salud del género haya experimentado una mejoría…

–Por supuesto. Hoy, vivimos una auténtica fantasía, pero todavía falta por conseguir más conquistas, aunque, sin duda, el cambio ha sido abismal, ahora se nos deja existir en el mundo de la comedia. A 'Noche de chicas' viene mi público, mujeres de todas las edades y de todos los estratos sociales, pero ahora cuando actúo con otro espectáculo con público diverso de ambos sexos, puedo decir sin problemas que soy feminista; antes no podía hacerlo porque el público se echaba contra mí y me juzgaba.

–¿Hoy se puede afirmar que las mujeres compiten en igualdad de condiciones en el humor que los hombres?

–No. Basta ver las parrillas televisivas… Aún no hay igualdad.

–¿Cree que, en su gremio, cuando un cómico o cómica sube al escenario, vale todo?

–Yo no soy partidaria de la censura y defiendo la libertad de expresión, pero creo en la responsabilidad. Sobre un escenario se puede hablar de todo, pero no todo vale. Lo importante no es de qué te ríes, sino desde dónde lo haces. Yo soy una persona que trato de cuidar la forma de transmitir lo que cuento y voy actualizando mis historias procurando utilizar un lenguaje inclusivo; me apetece hacer esa revisión. Pienso que se puede hacer humor de todo, pero con respeto.