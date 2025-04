La cocina de gas que calentó la comida a los vecinos de San Juanillo

La solidaridad y el concepto de comunidad en su mejor versión también aparecen en los momentos de mayor crisis, de desconcierto o de miedo. El ... apagón de este lunes obligó a muchas personas a comer un bocadillo o una simple ensalada, que muchos fueron a comprar en cuanto fueron dándose cuenta de la dimensión del problema. Pero mucha gente mayor, sin poder usar el ascensor para bajar, no pudo acercarse al comercio del barrio ni a la panadería en busca de alguna pieza de pan, misión imposible también este lunes, con las largas colas que se formaron y lo rápido que se terminó el género.

En el barrio de San Juanillo, una cocina de gas sirvió para que varios vecinos de un bloque de la calle Los Abetos comiesen caliente. «Mi madre se empeñó en su momento en no quitar la cocina de gas», relataba Esther Montero. Y gracias a no depender de la electricidad, pudieron no solo calentar su comida sino también la de otros residentes del edificio. Sopa, pescado o garbanzos llegaron hasta el quinto piso para ponerse a la temperatura adecuada y así convertirse en un apetecible plato.

Al no haber ascensor tampoco, tanto Esther Montero como su pareja fueron a los pisos de los vecinos mayores del bloque donde vive su madre Begoña para ayudar en una situación complicada o inesperada, al menos. «Les calentamos la comida y se la llevamos a sus casas, claro», explicaba, haciendo hincapié en la importancia de «hacer comunidad» y de ayudarse entre todos.

No es la primera vez que echan una mano a las personas mayores del bloque de su madre, maestra de profesión, ya que en pandemia se encargaban de hacerles la compra, cuando el covid estaba en su peor momento y los supermercados daban miedo o respeto, y llevársela a casa. Tantos alimentos llevaban en el coche, que hasta en una ocasión les pararon las fuerzas de seguridad para comprobar por qué habían comprado tanto.