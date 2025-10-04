Cobos de Cerrato mantiene viva la tradición de danzar ante las patronas

Luis Antonio Curiel Palencia Sábado, 4 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Cobos de Cerrato se viste de gala durante estos días para celebrar sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario y Nuestra Señora del Río Franco. Una cita festiva que hace ya tiempo se trasladó del 7 de octubre, efeméride de la Virgen del Rosario, al primer fin de semana de octubre, con el fin de que las fiestas fueran un momento de encuentro para todos los cobeños, los que viven durante el año y los que residen fuera de su pueblo natal.

Como manda la tradición, Cobos de Cerrato trasladó este sábado la imagen de la Virgen del Rosario desde el templo parroquial hasta la ermita de Nuestra Señora del Río Franco, donde se celebró la eucaristía presidida por el sacerdote Antonio Domíngez. Acto seguido, todos los cobeños disfrutaron de un animado vino español en el Polideportivo.

Por la tarde, los vecinos acudieron de nuevo a la ermita de Nuestra Señora del Río Franco para rezar el Rosario en honor a sus Patronas. Posteriormente, los cobeños procesionaron a la Virgen del Río Franco, del siglo XVIII, y a la Virgen del Rosario por los alrededores de la ermita. Un curioso acto al contar con dos imágenes y en la que los hombres danzan a la Virgen del Río Franco, que encabeza la procesión y las mujeres lo hacen entre las dos patronas.

Este año, al haber menos hombres, se han sumado algunas mujeres para acompañar danzando a la Virgen del Río Franco. Los cobeños danzaron y bailaron a sus patronas, amenizados al son de dulzaina y tamboril. La peculiaridad de esta procesión es que se realiza danzando y bailando durante todo el recorrido, una tradición que se repite también con motivo de las fiestas en honor a San Román Mártir, en el mes de julio.

Los vecinos expresaron de este modo su cariño a las patronas entre animados vivas, danzas y jotas en un ambiente festivo y de profunda religiosidad popular, que finalizó con el canto de la Salve en el interior de la ermita. Además, algunas devotas entonaron varias canciones en honor a sus patronas.

Este domingo, de nuevo, la ermita de Nuestra Señora del Río Franco se convertirá en el centro de las fiestas Por la mañana, tendrá lugar la misa, en la que se recordará de un modo especial a todos los fallecidos del pueblo. Por la tarde, los vecinos acudirán a rezar el Rosario para trasladar posteriormente a la Virgen del Rosario hasta el templo parroquial, en una animada procesión en la que las danzas serán protagonistas, en una procesión que dura alrededor de dos horas. Un emotivo acto en el que participarán decenas de cobeños de todas las edades. La Salve en el templo parroquial pondrá el broche de oro a los actos religiosos que se viven con intensidad el fin de semana.

Como colofón y para reponer fuerzas, todos los cobeños compartirán una caldereta de caza donada por la finca Retortillo en el polideportivo. «Las danzas y las jotas son uno de los momentos más emotivos para los cobeños, como expresión del cariño y devoción que profesamos a Nuestra Señora del Río Franco y del Rosario y que se va transmitiendo de generación en generación. Como curiosidad, los danzantes suelen bailar con su misma pareja. Son unas fiestas muy esperadas por todos los vecinos», señaló Araceli Martínez, una de las vecinas de la localidad.

Vecinos y visitantes disfrutan durante este fin de semana de un animado programa festivo, que congrega a numerosos habitantes de toda la comarca. Días intensos en los que niños y mayores disfrutan con las diversas actuaciones musicales, aperitivos, hinchables, concurso de disfraces y varios campeonatos de juegos autóctonos y de mesa. «Los cobeños participan en todos los actos que se programan durante el año en el pueblo y nos gusta colaborar para que Cobos de Cerrato siga vivo. Al final, el resultado de unas buenas fiestas depende del esfuerzo de todos y creo que, un año más, lo hemos conseguido. Estoy muy agradecido por la colaboración de los vecinos y las asociaciones, que se vuelcan en cada uno de los actos organizados. Gracias a la implicación de todos los vecinos mantenemos vivas nuestras costumbres», indicó Daniel Andújar Martínez, regidor de la localidad.