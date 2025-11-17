Los clásicos ruedan por la comarca del Cerrato

Decenas de vehículos clásicos llegados de distintos puntos de la geografía regional y Galicia tomaron este domingo las calles y plazas de Baltanás y Hornillos ... de Cerrato con motivo de las fiestas patronales en honor de San Millán.

Los actos comenzaron con la inscripción de vehículos en el Cine-Cooperativa San Millán de Baltanás, aparcándolos en las inmediaciones para que el numeroso público pudiera visitarlos durante la mañana. A continuación, los asistentes disfrutaron de una visita guiada al Barrio de Bodegas de la localidad, declarado Bien de Interés Cultural en 2015. Un recorrido guiado por Ángel Fombellida Villafruela, de la Asociación Cultural Barrio de Bodegas de Baltanás. El público visitó el lagar comunal 'La Tercia', varias bodegas subterráneas y el Centro Enoturístico La Zarcera de las Bodegas. Otro de los grupos realizó una visita guiada al Museo del Cerrato Castellano a cargo de Marta Camino Curiel.

Uno de los momentos más esperados fue el desfile de vehículos clásicos por las calles de Baltanás. Numerosos vehículos lucieron sus mejores galas en la capital del Cerrato hasta Hornillos de Cerrato. Allí el alcalde de la localidad, Ignacio Valdeolmillos, dio la bienvenida a todos los asistentes y explicó las minas de yeso. Los vehículos tomaron los distintos barrios de Baltanás y Hornillos de Cerrato y fueron obsequiados con un aperitivo por gentileza del Ayuntamiento de Baltanás. Además, hubo música en directo en Hornillos gracias a la colaboración de su Ayuntamiento.

El coche llegado de más lejos fue el Mercedes de Laura Asunta Rodríguez; el más antiguo, el Seat 600 Costa de José María Cano, de 1962. Además, la Cooperativa del Campo tuvo un reconocimiento especial para el coche más popular local, el Renault 4L de Víctor Pérez. La organización también reconoció los coches mejores conservados, el Mercedes de Luis Miguel Rey. Otros reconocimientos fueron para Juan Manuel Camacho, Ricardo García y David Palacín.

«Estamos muy satisfechos con esta decimotercera edición, que refleja que la concentración está consolidada, lo que significa que es un evento que va a más y que este año ha congregado a decenas de personas en Baltanás y Hornillos de Cerrato. La participación ha sido muy buena a pesar de las inclemencias meteorológicas. Los asistentes se quedan impresionados del patrimonio, la cultura, el arte, la gastronomía y la acogida», destacó María José Valdés, miembro de la organización.

Acto seguido, conductores y acompañantes disfrutaron de una comida de hermandad sufragada por los asistentes en el Centro Socio-Cultural Alfonso Pérez Marcos, de Hornillos de Cerrato, que se prolongó hasta entrada la tarde. En este contexto, la Cooperativa del Campo de Baltanás agradeció la labor desempeñada por la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Baltanás y los ayuntamientos de las dos localidades.