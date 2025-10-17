«El cine se me resiste porque aún no me han dado esa oportunidad»

Las actrices Alba Frechilla (Palencia, 1984) y María Negro (Torrelobatón, Valladolid, 1983) capitanean Valquiria Teatro, una compañía ubicada en la capital vallisoletana que lleva en ... activo desde 2011 y por cuyo nombre se conoce a este dúo interpretativo que este viernes, a las 20:30 horas, se sube a las tablas del Teatro Principal con 'La maja robada (o el museo de los cuadros vacíos)'. Un montaje que firma Jesús Torres y que se enmarca en el Otoño Cultural que programa el Ayuntamiento de Palencia.

-Estará henchida de orgullo por actuar en su tierra natal.

-Por supuesto. He ido muchísimas veces al Teatro Principal como espectadora. He tenido la suerte de tener unos padres que acudían a todo lo que se cocía a nivel cultural en Palencia y siempre me llevaban con ellos. Así que me llena de orgullo y satisfacción ocupar ahora el escenario. Con este montaje es la tercera vez que Las Valquirias actuamos en el Principal; nos estrenamos en él con nuestro primer espectáculo, 'El premio del bien hablar', y hace un par de años presentamos 'El día más feliz de nuestra vida'.

-¿Sigue conservando familia y amigos en Palencia?

-Sigo yendo a Palencia a menudo porque es una ciudad a la tengo muchísimo cariño y también porque conservo familiares y amigos. Siempre defiendo que soy palentina, aunque también me encanta Valladolid, que es donde vivo y donde estoy feliz.

-¿Actuar en casa le comporta mayor responsabilidad, desafío, nerviosismo…?

-Sobre todo, respeto. Tengo muchas ganas de que la gente de Palencia que ha estado en mi infancia y adolescencia vea en lo que me he convertido y que he cumplido mi sueño: ser actriz y crear una compañía teatral.

-¿Dónde transporta al espectador 'La maja robada'?

-Este espectáculo transporta al espectador a la posguerra. Durante la Guerra Civil, muchísimas obras de arte se sacaron fuera de España, concretamente a Ginebra, para evitar su pérdida, y cuando esos cuadros regresaron de nuevo a nuestro país, sus propietarios las reclamaron. En esa devolución, algunos caraduras se apropiaron de obras que no les pertenecía, como es el caso de Mercedes y Esperanza, los personajes que interpretamos María y yo, que robaron cuadros del Museo del Prado para sobrevivir. Es un texto basado en hechos reales del que ha hecho ficción Jesús Torres y que baila entre la tragedia y la comedia. Es un montaje con el que llevamos girando desde octubre de 2024.

-Cuando finalizó sus estudios en la Escuela de Arte Dramático de Castilla y León ya soñaba con lo que está haciendo ahora, según ha comentado anteriormente.

-Sí. Soñaba con formar mi propia compañía para representar los personajes que yo quería hacer, aunque también trabajo para otras compañías, pero tener algo propio es algo muy bonito y crearlo con una compañera como María es una gozada porque nos compenetramos muy bien a nivel profesional y personal. Así, uno va muy a gusto a trabajar.

-Valquiria Teatro lleva catorce años en funcionamiento. ¿Cómo surgió la compañía?

-La compañía fue creada por varios compañeros de la Esadcyl (Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León) cuando finalizamos los estudios y tuvimos el respaldo de algunos profesores de la escuela, que ahora son colegas nuestros, como son Alberto Conejero, uno de los dramaturgos españoles más de moda en la actualidad y que va a hacer la película 'La bola negra' con Los Javis; y Carlos Martínez Abarca, que ha sido el director de todos nuestros montajes. Nos resultó bastante fácil fundar Valquiria Teatro, pero es una compañía que siempre ha estado en crisis. Y, con el paso del tiempo, muchos de los compañeros que formaron parte de ella se han ido quedando por el camino por distintas circunstancias y las únicas que nos hemos mantenido dirigiendo el barco hemos sido María Negro y yo, Las Valquirias, aunque algunos de esos compañeros trabajan en nuestras producciones.

-¿Y cómo les va laboralmente?

-Pues en crisis, porque la cultura siempre ha estado en crisis. Nosotras no hemos vivido representar veinte funciones al mes, como sí que lo han hecho en la época dorada otras compañías como Corsario, que es la más conocida de Valladolid. Valquiria surgió tres años después de la crisis de 2008 y nos ha costado muchísimo mantenernos. Entre octubre y noviembre vamos a tener doce funciones con las dos obras que tenemos en gira, 'La maja robada' y el anterior montaje, 'El día más feliz de nuestra vida', una cifra que está muy bien para los tiempos que corren. Afortunadamente, cada vez nos conocen más y parece que nuestro trabajo convence a los programadores culturales a base de muchísimo trabajo y esfuerzo. Lo que define a Las Valquirias es trabajo, trabajo y trabajo.

-¿Cómo han llegado a fin de mes año tras año hasta catorce?

-Yo soy actriz porque soy fisioterapeuta y soy fisioterapeuta porque soy actriz, y ambos oficios se complementan. María también tuvo otra ocupación, aunque ahora ya solo se dedica a la interpretación, y tener una segunda profesión nos ha permitido sostener la compañía. Yo, de momento, continúo como fisio por respeto a mis pacientes.

-De sus siete producciones, ¿cuál les ha reportado más satisfacciones y elogios?

-Sin duda, 'El día más feliz de nuestra vida', con la que llevamos cerca de ochenta funciones, un logro para una compañía pequeña como la nuestra y con menos recorrido que otras que son mucho más conocidas en Castilla y León. Y, después de casi cinco años desde su estreno, esta obra sigue teniendo mucha vigencia. A nivel personal, creo que el personaje de Mercedes en 'La maja robada' es el más maduro de mi trayectoria y con el que he dado un pasito más como actriz.

-Usted ha participado en varios cortos. ¿Se le resiste el salto al 'largo'?

-Yo he tenido la oportunidad de trabajar en cortos de Pedro del Río, Jelena Dragas o Juan Vicente Chuliá. Este último me tiñó de rubia platino en su cortometraje y, a día de hoy, sigo manteniendo ese color, pero en mechas. Y el largometraje se me resiste porque aún no me han dado esa oportunidad. Me encanta el cine y mi teléfono está abierto a cualquier propuesta cinematográfica.