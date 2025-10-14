Chewbacca y Darth Vader se citan en Palencia por una causa solidaria Un desfile de los protagonistas de La Guerra de las Galaxias visibilizará el 25 de octubre a los pacientes ostomizados

Presentación de la campaña de apoyo a las personas ostomizadas en la sede de la Asociación del Cáncer.

Esther Bengoechea Martes, 14 de octubre 2025, 21:16

Más de cien personajes de La Guerra de las Galaxias se darán cita en Palencia el 24 y 25 de octubre por una buena causa, el 'Force Festival'. El objetivo es visibilizar a los pacientes ostomizados con motivo del Día Mundial de los Ostomizados, que se conmemora cada primer sábado del mes de octubre. «Chewbacca también puede estar ostomizado», subrayaba este martes la enfermera Isabel Frechilla, que lleva trece años trabajando con personas –que no pacientes– ostomizados. «Se trata de una condición más que ayuda a vivir a mucha gente y con la que se puede realizar cualquier actividad», añadió la sanitaria. Actualmente y gracias a los avances en la cirugía, la mayoría de las ostomías son temporales.

Una ostomía es una abertura que se hace necesariamente en el abdomen (por diversas enfermedades como cáncer) para enlazar con el tubo digestivo o urinario y que se contiene con una bolsa. El objetivo de la Asociación contra el Cáncer de Palencia y la Asociación Rebel Legion es reunir a los personajes de Star Wars en distintas actividades con el lema 'La fuerza está con nosotros' para transmitir el apoyo y la fuerza de la sociedad a los ostmomizados para que no se sientan solos. La provincia cuenta actualmente con unas 45 personas en esta situación.

La Rebel Legion es una organización especializada en los trajes de Star Wars, que mezcla los personajes de las películas con colaboraciones de carácter benéfico con diferentes entidades. «Hacemos las reporducciones más fieles de la saga y tratamos de hacer el bien a la sociedad apoyando de forma gratuita distintas iniciativas», afirmó Alberto Rueda, promotor de esta campaña y miembro de ambas asociaciones.

Los actos solidarios comenzarán el viernes 24 con una visita por la mañana al Hospital Río Carrión de una docena de personas caracterizadas con trajes de Star Wars y una mesa informativa sobre los pacientes ostomizados que incluirá un photocall. En la jornada de tarde, los visitantes del 'Force Festival', que llegarán desde distintos puntos de España como Andalucía, Cataluña, Baleares o Madrid, conocerán San Pedro Cultural en Becerril de Campos, que será nombrado como 'Templo Jedi' y donde se llevará a cabo un desfile de espadas de luz y se pondrá, de nuevo, un photocall y mesa informativa.

Y ya el sábado por la tarde llegará el plato fuerte. Los más de cien personajes de Star Wars esperarán a los palentinos en tres photocalls, dos instalados en la Plaza Mayor y uno, en San Francisco y a partir de las 19:45 horas arrancará el desfile de Chewbacca junto a Darth Vader y el resto de personajes de la mítica saga junto a varios droides. Saldrá desde la sede de la Asociación del Cáncer y recorrerá la Calle Mayor y el Paseo del Salón, para regresar al punto de partida. La entidad del cáncer colocará huchas en los distintos photocalls para que se puedan hacer donativos «para continuar con la investigación».

