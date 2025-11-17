Cevico de la Torre recauda 9.000 euros para los afectados por la dana

Cevico de la Torre ha disfrutado de un amplio programa de actividades para honrar a su patrón, San Martín de Tours. Días intensos que han ... contado con numerosos actos como talleres, exposiciones, música, sopas de ajo ofrecidas por la Asociación de Amas de Casa y la tradicional chocolatada organizada por la Asociación de Jubilados, entre otros actos.

Un año más, el tiempo dio tregua en lo que popularmente se conoce como 'veranillo de San Martín', que como indica la tradición oral se da todos los años hacia el 11 de noviembre, efeméride del Santo. La mañana amaneció fresca y soleada en Cevico de la Torre para celebrar con todos los honores su día gran en honor a San Martín de Tours, Patrono de la localidad. Los actos comenzaron con la solemne Eucaristía en la Iglesia de San Martín de Tours y posteriormente los vecinos procesionaron la imagen de su Patrono por las principales calles de la localidad. Todo ello animado por las danzas a cargo del Grupo de Danzas Aires Palentinos, que dio realce a la procesión. Uno de los momentos más emotivos fue la bajada del Santo acompañado de los danzantes por los 96 peldaños del templo parroquial. Además, ofrecieron su danza al Santo Patrono durante la Eucaristía. Acto seguido, los ceviqueños compartieron un aperitivo en la carpa instalada en la Plaza Fernando Monedero.

El pasado domingo fue el turno de la XIII Feria Alimentaria y de Artesanía 'Villa de Cevico de la Torre', organizada por el Ayuntamiento de la localidad en colaboración con la Diputación de Palencia. Numerosos puestos de alimentación y artesanía se dieron cita en una feria que congregó a centenares de vecinos y visitantes. Coincidiendo con esta cita alimentaria, Cevico de la Torre celebró su XIV Concentración de Vehículos Clásicos, que congregó a más de 240 inscritos procedentes de diversos puntos de España. Los vehículos clásicos realizaron una ruta por Cevico de la Torre, Población de Cerrato y Cubillas de Cerrato. Acto seguido, todos los asistentes degustaron unas patatas con carne en la carpa instalada en el frontón, dónde se procedió a la entrega de premios. Una comida que congregó a más de 600 personas y a la que se sumaron vecinos y visitantes.

En este marco festivo, los ceviqueños han mostrado su generosidad con el 'XI San Martín Solidario', un proyecto nacido en la Asociación 'Amigos de Cevico de la Torre' cuyo objetivo es recaudar fondos para distintas causas. En esta ocasión, los ceviqueños están colaborando con la Asociación Mensajeros de la Paz de la Comunidad Valenciana. Desde el colectivo pusieron a la venta 1.500 papeletas que se vendieron durante la muestra alimentaria, además de instalar diversas huchas solidarias y organizar algunos actos para recaudar fondos para este fin. «Un año más, la acogida ha sido extraordinaria y la recaudación supera los 5.400 euros para colaborar con la causa solidaria de este año», destacó Patricia Atienza, concejala de festejos en la localidad ceviqueña. A esta cifra hay que sumar otras aportaciones realizadas durante ese año para colaborar con los afectados de la dana, lo que suman un total de más de 9.000 €uros destinados a 'Mensajeros de la Paz' para colaborar con la reconstrucción de las poblaciones afectadas por la Dana. En ediciones pasadas, la recaudación se destinó a Aspace, a los Comedores Sociales gestionados por Canat, la Fundación Mensajeros de la Paz, a la investigación del cáncer infantil, a los refugiados, a Pyfano, entidad dedicada a mejorar la vida de los niños con cáncer, a los afectados de La Palma y la guerra de Ucrania y la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Castilla y León.