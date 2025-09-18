Cervera instala tumbonas y mesas junto al embalse de Ruesga para relanzar el turismo

El Norte Palencia Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:45 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga avanza en la mejora de las tres zonas de baño ubicadas en el embalse de Ruesga. Con una inversión total de 56.364,85 euros procedentes de fondos de cohesión de la Junta de Castilla y León que corresponden a los consistorios, el objetivo de las actuaciones es acondicionar los entornos y mejorar su equipamiento. Así, el grueso de la intervención -47.795 euros- está dirigido a la instalación de mobiliario público como bancos, tumbonas, mesas o vallados, además de bolardos para acotar las áreas de aparcamientos y «elementos para mejorar la experiencia del baño». «El uso de materiales naturales permitirá una integración respetuosa en el paisaje», subrayan fuentes municipales.

Asimismo, la zona de baño de Ventanilla, de reciente creación, cuenta con 8.569,85 euros para la mejora de accesos, la ordenación de los aparcamientos y la instalación de mobiliario. «El embalse es un recurso de gran valor paisajístico, natural y recreativo, muy frecuentado por vecinos y visitantes en verano, y se está redactando un Plan de Ordenación de Uso Público para coordinar mejoras en todo el entorno», precisan estas mismas fuentes.

Además, el Consistorio tiene previsto implantar un bar-restaurante en el embalse para «ofrecer nuevos servicios y potenciar la actividad turística de la zona». «El proyecto se está encontrando con importantes dificultades derivadas de los tiempos de respuesta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y la Consejería de Medio Ambiente, que están retrasando su puesta en marcha», aseguran desde el Ayuntamiento de Cervera, al tiempo que añaden que «pese las trabas administrativas, mantenemos la voluntad de mejorar el embalse, con inversiones que atiendan tanto las necesidades inmediatas de los usuarios como la proyección turística sostenible del enclave».

Temas

Cervera de Pisuerga