Castrillo de Villavega rememora las labores del campo con la Fiesta de la Trilla

El latido del pasado agrícola vuelve a sentirse en Castrillo de Villavega durante la XXIII Fiesta de la Trilla, que se celebra hasta este domingo, ... que combina faenas de antaño, comidas populares, música y momentos de homenaje a quienes han contribuido al desarrollo del campo y de la propia fiesta. Organizada por la Asociación Cultural La Trilla y el Ayuntamiento, la cita se mantiene como uno de los grandes referentes estivales de la comarca.

«Llevamos durante más de veinte años realizando esta fiesta, solo paramos durante los dos años de la pandemia», recordaba este sábado Juan Manuel Sánchez, secretario general de la asociación 'La Trilla' y miembro fundador. «Lo retomamos y seguimos con ilusión porque nos responde la gente y vemos que los esfuerzos que hacemos nos hacen sentir a gusto y apoyados». Vecinos y curiosos pudieron participar en las diferentes actividades y sentir en primera persona el arduo trabajo del campo con maquinaria antigua.

El viernes arrancó con el tradicional pancehuevo, panceta y huevo a la plancha, seguido del concierto de The Taverns y la discomóvil de DJ Vallejo. Este sábado llegó la jornada grande de esta festividad, comenzando con el desfile de maquinaria agrícola antigua. Mulos y burros recorrieron las calles hasta la era de La Trilla, junto al río, para dar paso a las demostraciones de siega, arada, carga al carro y vielda, tal y como se hacía en la Castilla de mediados del siglo pasado. «La exhibición cuenta con diferentes maquinarias, las que sustituyeron en primera instancia la mano del hombre en la agricultura», explicaba José Manuel Sánchez. Hubo también varias demostraciones con las primeras máquinas que llegaron al campo castellano. «Está documentado que un buen labrador segando tardaba seis días, y estas máquinas, cuando llegaron, revolucionaron el mundo del campo al segar una hectárea en un día».

Esta edición se expuso junto a la feria alimentaria y artesanal la maquinaria agrícola que ha ido adquiriendo la asociación

La Asociación La Trilla ha ido adquiriendo este patrimonio mecánico gracias a sus propios recursos y a donaciones. «Los animales, sin embargo, vienen de San Sebastián de los Reyes. Llevan ocho años con nosotros porque es muy difícil trabajar en pareja», añadía. La novedad de este año fue la exposición de maquinaria agrícola junto a la pradera, que compartió espacio con la feria alimentaria y artesanal, los hinchables y parte de las piezas de la asociación.

Por la tarde, llegó uno de los momentos más esperados, la comida popular con cocido castellano, seguida de la entrega del Trillo de Oro a Itagra y del Trillo de Plata al alcalde José María Castrillo. «Estamos muy contentos de recibir este reconocimiento», afirmó Asier Saiz Rojo, presidente de Itagra. «Viene de gente del campo y venimos precisamente al campo a recogerlo. Estamos muy agradecidos al Ayuntamiento y a la asociación. Itagra se basa un poco en el futuro, pero todo está basado en lo que hacían nuestros antepasados y el legado que nos han dejado. Es importantísimo para todo el sector que año tras año se siga mostrando cómo se trabajaba y las tradiciones».

La tarde continuó con juegos tradicionales, mientras que la noche se llenó de música con Jimenos Band, Los Tavones y la discomóvil. Durante la jornada de hoy, la misa será oficiada por el obispo de Palencia, Mikel Garciandía, y cantada por la coral Los Marceros de Cervera de Pisuerga.