Labores antiguas de labranza, este sábado en Castrillo de Villavega.

Labores antiguas de labranza, este sábado en Castrillo de Villavega. Marta Moras

Castrillo de Villavega rememora las labores del campo con la Fiesta de la Trilla

La celebración contó con tintes de tradición, gastronomía y música y reconoció la labor de Itagra y del alcalde José María Castrillo

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:48

El latido del pasado agrícola vuelve a sentirse en Castrillo de Villavega durante la XXIII Fiesta de la Trilla, que se celebra hasta este domingo, ... que combina faenas de antaño, comidas populares, música y momentos de homenaje a quienes han contribuido al desarrollo del campo y de la propia fiesta. Organizada por la Asociación Cultural La Trilla y el Ayuntamiento, la cita se mantiene como uno de los grandes referentes estivales de la comarca.

