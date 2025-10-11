Castrillo de Don Juan vibra con la vendimia

Todo comenzó en octubre de 2004 con la primera Fiesta de la Vendimia. Una jornada que congregó a numerosos vecinos de Castrillo de Don Juan ... que quisieron ensalzar esta hermosa tarea y su conjunto de bodegas. La segunda Fiesta de la Vendimia tuvo lugar cuatro años después, en octubre de 2008, y desde entonces se ha celebrado de forma ininterrumpida hasta el parón por la pandemia. Y la decimoséptima edición se celebró ayer en la localidad, con gran afluencia de castrilleros que disfrutaron de una fiesta entrañable en un ambiente de hermandad.

Alrededor de quinientos vecinos se dieron cita para disfrutar de la jornada dedicada a la vendimia en un pueblo que cuenta con una importante tradición vitivinícola por su cercanía con la Denominación de Origen de la Ribera del Duero. De hecho, varias familias mantienen la tradición de la vendimia y continúan elaborando sus vinos de forma artesanal en las bodegas para consumo familiar durante el año.

En la actualidad, Castrillo de Don Juan cuenta con unas 60 hectáreas de viñedo y a principios del siglo XX era el pueblo que más viñedo tenía de la Ribera del Duero. La mayoría de las familias continúan elaborando vino de manera tradicional en las más de cien bodegas con las que cuenta la localidad cerrateña y que son muy frecuentadas por los vecinos durante todo el año.

Los actos de la Fiesta de la Vendimia comenzaron a primera hora de la mañana en la Plaza de Castilla y León, donde los castrilleros compartieron un almuerzo típico castellano con sopas de ajo, panceta, vino dulce, aguardientes y pastas. Una vez repuesto fuerzas, varios vecinos participaron en la recolección de uva en una viña de la localidad. La tarea de la vendimia fue seguida con entusiasmo por niños y jóvenes, que también 'sufrieron' algún lagarejo y otras bromas para los 'novatos' en el arte de la vendimia. Acto seguido, los castrilleros disfrutaron del prensado de la uva y degustación del mosto. Todo ello ante la atenta mirada de la Diosa Ceres, 'La Segadora', que también fue engalanada para la ocasión con hojas de parra y racimos de uva. Niños y mayores disfrutaron del pisado de la uva y del mosto obtenido después de una jornada de trabajo y esfuerzo. Y lo hicieron a ritmo de la música tradicional.

La Fiesta de la Vendimia continuó con una comida de hermandad en la que participaron centenares de vecinos. Un cocido castellano en el que se volcaron numerosos castrilleros desde la víspera de la fiesta, cuando un grupo de mujeres elaboró más de quinientos rellenos al estilo cerrateño. Los castrilleros aguardaron impacientes para probar el cocido castellano, en el que se emplearon 50 kilos de garbanzos, 45 kilos de morcillo, 13 gallinas, 150 chorizos, 12 kilos de costillas adobadas, 15 kilos de huesos blancos y 8 kilos de huesos de jamón, 20 kilos de trabadero, tocino y 12 repollos.