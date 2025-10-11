El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La pisada de la uva congregó a numerosos vecinos.

La pisada de la uva congregó a numerosos vecinos. Luis Antonio Curiel

Castrillo de Don Juan vibra con la vendimia

Centenares de personas disfrutaron del pisado de la uva, la degustación del mosto y una comida de hermandad con cocido castellano

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:17

Todo comenzó en octubre de 2004 con la primera Fiesta de la Vendimia. Una jornada que congregó a numerosos vecinos de Castrillo de Don Juan ... que quisieron ensalzar esta hermosa tarea y su conjunto de bodegas. La segunda Fiesta de la Vendimia tuvo lugar cuatro años después, en octubre de 2008, y desde entonces se ha celebrado de forma ininterrumpida hasta el parón por la pandemia. Y la decimoséptima edición se celebró ayer en la localidad, con gran afluencia de castrilleros que disfrutaron de una fiesta entrañable en un ambiente de hermandad.

