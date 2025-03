Es una de las voces jóvenes más portentosas, emocionales y finas del cante ortodoxo del siglo XXI. A esta cordobesa, nacida en Cañada del Rabadán ( ... 1998), un pueblecito con menos de 700 habitantes, le fascina el flamenco ancestral y su forma de interpretarlo le ha granjeado un sinfín de adulaciones y trofeos; entre otros, la prestigiosa Lámpara Minera 2023 del Festival Internacional del Cante de las Minas (La Unión, Murcia), que este verano celebrará su sexagésima cuarta edición.

Rocío Crespillo Luna, Rocío Luna en los carteles, presentará, por primera vez, su arte vocal y expresivo en el Teatro Principal de Palencia este viernes, 14 de marzo, a las ocho y media de la tarde. Un concierto en el que estará acompañada por el guitarrista Alejando Hurtado.

–¿Sigue viviendo en su pueblo natal?

–No, me trasladé a Sevilla hace menos de un año para vivir con mi pareja, pero yo me he criado en Cañada y allí voy con frecuencia porque están mis padres. Es un pueblo en el que nos conocemos todos y en el que hay muchos aficionados al cante, pero nadie, ni mayores ni jóvenes se había dedicado profesionalmente a ello antes que yo. En mi casa siempre ha habido mucha afición al flamenco y a la música en general. Mis padres me llevaban a las peñas flamencas y yo me subí, por primera vez, a un escenario con siete años. Y, luego, me gradué en cante flamenco en el Conservatorio de Música de Córdoba.

–¿Este año se estrena en la Gira Flamenca del Norte?

–Sí, es mi primera vez, pero ya había actuado en algunas ciudades del norte de España y siempre he tenido muy buenas experiencias porque el público me ha acogido muy bien. Y en la Gira del Norte me estrené el jueves 13 en Logroño, el viernes actúo en Palencia y el sábado, en Vitoria. Y me estreno también en Palencia, nunca he estado allí, pero siempre me han hablado muy bien de su gente y tengo muchas de ir y comprobarlo.

–¿Qué cantará a los palentinos en el Teatro Principal?

–Será un recital flamenco ortodoxo, como así yo lo llamo. Soy amante del flamenco de la primera época, el de Ramón Montoya, Chacón… Y en esta actuación me acompañará Alejandro Hurtado, un excepcional guitarrista con el que actué por primera vez en el Festival de la Guitarra de Madrid y como nos fue bastante bien, decidimos embarcarnos juntos en la Gira del Norte.

–Sus ídolos son Camarón de la Isla y Rocío Jurado…

–Eso lo dije cuando era muy pequeña y, a medida que pasa el tiempo y escucho a más cantaores y cantaoras, voy cambiando. Sin duda, me gusta y me llena mucho el flamenco de los años 20: Pastora y Tomás Pavón Tomás, Pepe Pinto, Carbonerillo… Pero también escucho a los cantaores de todas las décadas, incluidos a mis compañeros actuales, de los cuales, María Terremoto me transmite mucho.

–¿Cómo canta Rocío Luna?

–Eso no lo puedo decir yo. A mí lo que más me llega es el cante jondo. No me gustaría parecerme a nadie, sino tener mi propia personalidad. En estos últimos cinco años, he notado que he dado un gran salto a nivel artístico y personal.

–Con tan sólo 25 años se alzó con la Lámpara Minera. ¿Cómo vivió ese momento?

–Ganar la Lámpara Minera era una ilusión que yo tenía desde hace mucho tiempo y, al final, la conseguí. Cuando me dieron el premio fue muy emocionante porque no me lo esperaba y una responsabilidad muy grande, que todavía la tengo, porque este concurso es muy complicado en él participan muy buenos compañeros, grandes artistas.

–¿Ya tiene claro que el cante va a ser su modo de vida?

–Sí, sí, desde pequeña. Siempre decía «mientras pueda, yo 'p'alante». Puede ser que me vaya bien o no, pero yo quiero esto. Yo he llevado todos los elogios sobre mi cante con mucha calma y siempre he tenido a mis padres de respaldo y que me ponían los pies en la tierra. Me decían que no me motivara en exceso, que tenía que seguir trabajando en exceso y que esta profesión era una lucha constante. Siempre me lo han inculcado así y así lo llevo yo.

–¿Tiene, por tanto, asumido que el flamenco es una profesión que exige muchos sacrificios?

–Totalmente. Hay que estudiar todos los días y hay que llevar muchas cosas 'p'alante'. El cante no es sólo cantar, requiere mucho aprendizaje y esfuerzo, pero es muy gratificante.

–¿Entra en trance cuando se sube a un escenario?

–Sí, aunque no en todas las actuaciones. Cuando me subo a un escenario, siempre disfruto, pero hay días en que entro en trance, como usted dice, y es como si estuviera en una nube, como ocurrió en el último concierto que di en Jaén. No busco entrar en trance, sale por sí solo y depende de muchos factores: del estado de ánimo, de las condiciones técnicas del escenario, del acompañamiento, de la motivación del público… Cada actuación es impredecible.

–¿Qué anhela alcanzar en el arte musical español más universal?

­–Me gustaría actuar en todos los teatros de España, pero no tengo marcada una meta espectacular, aunque tampoco soy conformista. Soy feliz cantando y que no me falte… Llegaré hasta donde tenga que llegar, pero, eso sí, disfrutando siempre. Cada cantaor o cantaora traza su propio camino y lo hace de manera diferente, según sus circunstancias y lo que le va apeteciendo en el momento. En estos momentos, estoy trabajando con mucha calma en los preparativos para grabar un disco, que no he puesto fecha, pero estoy en ello.

–¿Ha actuado en el extranjero?

–Sí, he estado en el festival Mont de Marsan de Francia y hace poco actué en Luxemburgo, compartiendo escenario con el bailaor Alfonso Losa. He estado a punto de embarcarme en una gira por América, pero, al final, no pudo ser porque me coincidió con otro proyecto, pero tengo muchas ganas de actuar allí.

–¿Se ha sentido arropada por los compañeros ya consagrados?

–Sí, y desde muy chica. Me tratan con cariño y algunos de ellos me dan consejos.