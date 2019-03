De candidato socialista, a cabeza de lista por el PP Mario Arto, a la izquierda, estrecha la mano ayer a su sucesor, Antonio Soares, en el lavadero de Mudá. / El Norte Antonio Soares, excandidato a la Alcaldía por el PSOE del pueblo palentino de Mudá, encabezará la lista del PP en el municipio tras la marcha de Mario Arto Roldán MARCO ALONSO Palencia Viernes, 29 marzo 2019, 07:45

El alcalde de Mudá (Palencia), Mario Arto Roldán, dice adiós al Ayuntamiento de su pueblo después de toda una vida de dedicación. A sus 81 años, el regidor se despide tras 36 años al frente del Consistorio, ocho como concejal y cinco como juez de paz. «No ha sido fácil compaginarlo todo porque, además de todo eso, trabajaba en la mina y tenía que cuidar de las tierras y del ganado», asegura.

Mario Arto Roldán tenía claro que, a su edad, este año debía abandonar la alcaldía, pero se ha encontrado con un gran problema para poder tomar esta decisión: la ausencia de militantes del PP en su municipio, con poco menos de un centenar de habitantes. «No había gente joven del PP y no quería que viniera nadie de fuera», recalca el alcalde, que ha tenido que encontrar a su sucesor en un lugar insospechado: en las filas del PSOE. Y es que, el cabeza de lista por el PP en los próximos comicios del 26 de mayo será Antonio Soares de Almeida, un vecino que, curiosamente, se presentó hace cuatro legislaturas a la alcaldía de Mudá en un partido que se presume muy alejado de la ideología de los populares.

Antonio Soares, al igual que Mario Arto, adora su pueblo, trabajó en la mina y piensa que Mudá tiene futuro pero, a diferencia de su predecesor, se considera socialista, pese a que encabezará la lista del PP, una extraña situación para la que Antonio tiene una explicación. «Antes de que se ponga nadie de fuera, prefiero ponerme yo, aunque me lleve golpes por todos los lados», asegura Soares, que se declara socialista convencido, pero con matices. «No me gusta la gestión que está haciendo el PSOE en esta comarca y no me interesaba pertenecer a ese bando», recalca el antiguo candidato socialista que no desvela si votará a Sánchez o a Casado en las elecciones generales. «Eso ya me lo guardo para mí», apunta.

El nuevo candidato popular a la alcaldía antes pensaba en rojo y ahora, tal vez, lo sigue haciendo. No obstante, cogerá el testigo de un histórico alcalde del PP con la meta de ayudar a los vecinos de un municipio que tiene a la despoblación como su gran enemigo. «Hay que hacer cosas para el pueblo y olvidarse de los colores», recalca Antonio, que pasará de ser un popular socialista en su pueblo para ser un exsocialista popular. «No creo que sea para tanto. Cosas más raras se han visto», apostilla.