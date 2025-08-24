Campanadas para despedir el verano en Baltanás La Nochevieja Carnavalera se convierte en uno de los alicientes estivales para numerosos jóvenes de la comarca del Cerrato

Luis Antonio Curiel Palencia Domingo, 24 de agosto 2025, 00:27

Baltanás despidió el año con su Nochevieja Carnavalera, a la que acudieron centenares de cerrateños disfrazados, aportando alegría y colorido a una noche especial. Esta undécima edición es uno de los eventos más populares del verano, que hizo vibrar a las distintas peñas que lucieron sus mejores galas y demostraron, una vez más, su ingenio en la elección de los disfraces.

Durante unas horas, Baltanás lució su mejor colorido con animales de todo tipo, diablos, piratas, futbolistas, boxeadores, sevillanas, princesas, enfermeras, toreros, grupos musicales, dibujos animados, payasos, pitufos, guerreros, soldados, romanos, medievales, cavernícolas, súper-héroes, monjes, hawaianos, hippies, atracadores, costaleros con sus pasos y manolas, majorettes y un sinfín de disfraces de lo más original que hicieron brillar en la Nochevieja Carnavalera. A medianoche, coincidiendo con los cuartos, todas las miradas se dirigieron al reloj que anunciaba el cambio de año, ubicado en la fachada del Café Plaza, promotor del evento. A ritmo de campanadas, los vecinos degustaron las 'gomiuvas' y brindaron por el nuevo año 2025.

«La Nochevieja Carnavalera es uno de los actos más esperados del verano baltanasiego y cada año congrega a numeroso público. La respuesta de peñistas y vecinos ha sido muy positiva, por lo que continuaremos apostando por iniciativas de este tipo», destacaron Conra Santamaría y Cristina Masa, propietarios del Café Plaza, que disfrutaron de una noche muy especial al ritmo de la música, luciendo sus mejores galas.

Los entornos de la calle Mayor y de la Plaza España rebosaron del bullicio propio de la fiesta, que se prolongó durante varias horas. El dj 'AinSua' animó una de las noches más esperadas del verano en las que la capital del Cerrato se convirtió en una auténtica pasarela de disfraces, donde niños, jóvenes y adultos bailaron al ritmo de la música.

La Nochevieja Carnavalera contó con regalos, aperitivos y numerosas sorpresas en una noche especial en la que los cerrateños mostraron sus mejores deseos para el nuevo año. Una buena manera para despedir el verano y dar la bienvenida a las fiestas patronales en honor a la Virgen de Revilla que se celebrarán en estos días en la capital del Cerrato.

Esta fiesta es el punto y seguido a un intenso calendario de actividades culturales y lúdicas organizadas por el Café Plaza y que congregan a centenares de vecinos y visitantes durante el año. Música en directo, monólogos y exposiciones completan la oferta cultural del establecimiento hostelero durante el año.

