Las calles de Palencia se llenan de cazadores de pokémons Un grupo numeroso se reúne para participar en la incursión de Pokemon GO, frente a la iglesia La Compañía. / Antonio Quintero La rivalidad que genera el juego ha creado una comunidad en la capital que no ha perdido la afición, pese a que la 'app' no está tan de moda como hace un par de años ÁNGEL MARTÍNEZ MÍNGUEZ Palencia Domingo, 26 agosto 2018, 14:14

El día en que el primer juego de Pokémon apareció por primera vez en España, nadie imaginaría que alcanzara tanto éxito y que llegaría a generar hasta concentaciones en Palencia. Era 1999 cuando Nintendo dejó caer las ediciones azul y rojo de pokemon para 'GameBoy', y la fiebre de estos 'monstruos de bolsillo' inundó los patios de los colegios. Colecciones de tazos, cartuchos de pokemon para consolas portátiles, cromos... rápidamente se extendieron por todo el país. Como toda moda, Pokemon tuvo sus recaídas, hasta que el 6 de julio de 2016, la compañía de desarrollo de software Niantic, Inc., lanzó al mercado Pokémon Go. El juego era simple, capturar a estos 'animales', con la peculiaridad de que las personas debían hacerlo fuera de la comodidad de sus hogares. En solo diez días, se superaba el millón de descargas.

Esta app cuenta con un sistema de geolocalización GPS, de manera que el usuario se mueve personalmente por el mapa para atrapar a estos pokemon. Tras el 'boom' de Pokémon GO hace dos años, muchos jugadores perdieron el interés, abandonando sus cuentas. Niantic, ante esta desbandada masiva, puso todo su esfuerzo en actualizar la aplicación y programar eventos para mantener a sus jugadores satisfechos. Ahora, puede verse en las calles a multitud de personas, jóvenes y adultos, pasearse móvil en mano para hacerse con todos los pokémon.

En Palencia, los usuarios forman grupos para 'debilitar' y 'atrapar' a los pokémon únicos que aparecen en los 'gimnasios', ubicados generalmente en edificios o monumentos conocidos. Estos jugadores se agrupan contactando unos con otros desde aplicaciones de mensajería instantánea, como whatsapp, discord o telegram.

David es un jugador de Pokémon GO que le dedica a este juego «unas dos horas al día, aunque depende de los datos que tenga». La rivalidad y competitividad, dentro y fuera de la app, ha generado disputas entre los usuarios palentinos. «Lamentablemente existen rencillas entre grupos por el control de los gimnasios, los horarios que supuestamente 'hay que respetar' para no tirar un gimnasio, el color de los equipos, la rivalidad en las incursiones, que si no eres de su grupo no te dejan jugar... y los piques personales entre usuarios. Una vez capturando un gimnasio, un hombre se bajó de su coche, increpándome por tirar el gimnasio antes de las 00:00, ya que a partir de esa hora se pueden cobrar las monedas del juego. Hay bastante gente que se lo toma demasiado en serio, tornándose fanática y competitiva, cuando de lo que se trata es de disfrutar, hacer amistades y pasarlo bien», explica David.

Pokemon, a pesar de no tener tanta afluencia como en la fecha de su lanzamiento, cuenta con una importante comunidad en Palencia. Sin embargo, algunos se preocupan más de quién les vigila, o incluso fotografía, mientras capturan pokémon o participan en 'incursiones', que de disfrutar del propio juego. Tal vez lo que haga falta es despegarse de la pantalla unos segundos y darse cuenta del potencial de esta app para conocer gente.