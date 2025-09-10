La calle Ponce de León y la avenida de San Telmo siguen como obras de renaturalización prioritarias

En lista de espera. Así ha quedado el Ayuntamiento de Palencia en la convocatoria de ayudas europeas para proyecto de renaturalización y regeneración ambiental.

El ... Consistorio palentino había presentado una memoria a la convocatoria lanzada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por un importe de 3,5 millones de euros bajo el título 'Salud, Deporte y Naturaleza'. Las perspectivas eran buenas y había optimismo en el equipo de gobierno municipal del PSOE. Sin embargo, la resolución no ha sido favorable. Aunque se han superado todos los filtros y se ha cumplido con todos los requisitos para conseguir la subvención, el elevado número de solicitudes que también han estado a la altura ha llevado a que la presentada por el Ayuntamiento de Palencia se haya quedado a las puertas.

Muy cerca, con 69 puntos, pero insuficientes. El último de los proyectos agraciados hasta que se ha acabado el dinero con el que contaba el Ministerio (40 millones) ha obtenido 71 puntos.

Muy cerca, pero en reserva, según ha anunciado el propio Consistorio capitalino, que ha asegurado también que todavía no tira la toalla, puesto que resta la posibilidad de que la Fundación Biodiversidad, ante de la gran aceptación de la convocatoria, decida aumentar el presupuesto, lo que podría beneficiar a Palencia, dado que es una de las que más arriba se han quedado. Y también queda la esperanza de que alguna entidad beneficiada decida finalmente renunciar, algo improbable, pero no imposible.

Pero por el momento, lo que ha quedado claro es que el Ayuntamiento no ha conseguido esos 3,5 millones de euros con los que quería afrontar importantes medidas destinadas a «la renaturalización de la ciudad a través de una transformación integral que generaría una red verde, abarcando tanto el espacio urbano como el periurbano e incluso las zonas naturales más alejadas».

El catálogo de actuaciones programadas en este plan de salud, deporte y naturaleza abarca prácticamente toda la ciudad. Se incluyen intervenciones en las avenidas de Reyes Católicos y San Telmo y la calle Ponce de León para llegar hasta el Hospital Río Carrión.

Extenso catálogo

También se realizaría una renaturalización de la plaza del Carmen y de la plaza Rabí Sem Tob, en el barrio Santiago, además de diversas calles como Manuel de Falla y Garrachón Bengoa.

Por otro lado, se pondría en marcha una restauración ecológica con mejora funcional de la conectividad del entorno del parque de la Carcavilla con el barrio de San Antonio, adecuándose también otros espacios degradados como son la calle Pedro Berruguete y el talud de la pasarela de Los Tres Pasos. Y además, se intervendría en el talud cercano a la residencia de ancianos Hogar San José, en el barrio de la Avenida de Madrid. También en el barrio del Campo de la Juventud se restaurarían los entornos del pabellón Diego Cosgaya.

Otra de las zonas a las que se pretendía llegar con este proyecto es el barrio del Cristo, con la creación de un nuevo bulevar verde peatonal que comenzaría en el parque situado en la calle del Cerro y discurriría hasta al Cerro del Otero, a través de plantaciones, sombras y árboles, como una obra complementaria al Plan de Sostenibilidad Turística.

Del mismo modo, se planteaba una restauración ecológica con mejora funcional de la conectividad del Arroyo de Villalobón y de caminos rurales y vías pecuarias situados en el término municipal. Además, se fijaban actuaciones de mejora y diversificación ecológica con repoblaciones forestales de los cerros del Otero y de San Juanillo. Todas estas medidas se reforzarían con nuevas rutas y sendas deportivas por los entornos de la ciudad.

Al tratarse de un volumen tan alto de intervenciones, la subvención solicitada era de 3,5 millones de euros, que ya se sabe que no van a llegar, por lo que toda la programación debe quedar de momento en suspenso.

¿Toda? No. Una pequeña parte de ese amplio catálogo de actuaciones aún sigue entre las prioridades del equipo de gobierno. «Son intervenciones importantes y no las vamos a dejar de lado. Seguiremos buscando ayudas en otras convocatorias, pero también vamos a buscar la manera de ejecutar aquellas que consideramos más necesarias», explica el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, quien señala que ya se ha comenzado a trabajar en algunos de esos proyectos.

«Ya contamos con los anteproyectos y con memorias valoradas, por lo que podemos agilizar los primeros trámites y yo confío en que en pocas semanas podamos contar con los proyectos preparados de algunas de las actuaciones, para que sean aprobados y puedan salir a licitación cuanto antes, para que puedan comenzar a ejecutarse en los próximos meses», manifestó el edil, aunque señaló que será muy complicado que alguno de ellos pueda iniciarse este año. «La tramitación administrativa es muy larga, por lo que no creo que se pueda arrancar con ninguno de ellos este año, pero si se pudiera, no habría problema. Podríamos conseguir los fondos a través de alguna modificación presupuestaria. No sería impedimento», señaló el edil.

¿Y cuáles de todas esas actuaciones figuran entre esas prioridades? Pues las intervenciones en dos grandes vías, la calle Ponce de León (desde el Puente de Hierro hasta el Puente Sandoval) y la avenida de San Telmo. En ambos casos, el objetivo es la renaturalización y la mejora ambiental de la zona, con renovación de aceras, eliminación de malezas, plantación de nuevas especies vegetales y mejora general de la imagen que ofrecen estos espacios públicos.

Proyectos previstos

En la calle Ponce de León, una de las actuaciones más destacadas en la sustitución de las aceras, para garantizar la accesibilidad. Se quiere intervenir de forma especial en la zona más próxima a la residencia de mayores Puente de Hierro, para facilitar el tránsito de las personas con movilidad reducida. Se ensanchará la acera y se eliminarán barreras. Además, se despejarán de vegetación los dos taludes que discurren paralelos a la vía.

Mientras, para la avenida de San Telmo, el objetivo de dotar a la zona de aceras de una intervención similar a la que se ha llevado a cabo en la calle Burgos. El acerado se encuentra en estos momentos muy deteriorado, especialmente en el tramo final, por las raíces de los árboles, y para no tener que cortarlas, se pretende levantar las baldosas para crear grandes zonas de alcorques y tramos de tránsito para los peatones.