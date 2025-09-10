El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Baldosas levantadas por las raíces en la avenida de San Telmo. Marta Moras
Palencia

La calle Ponce de León y la avenida de San Telmo siguen como obras de renaturalización prioritarias

El Ayuntamiento sacará adelante algunos de los proyectos del plan de infraestructuras verdes que se ha quedado sin subvención europea

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:02

En lista de espera. Así ha quedado el Ayuntamiento de Palencia en la convocatoria de ayudas europeas para proyecto de renaturalización y regeneración ambiental.

El ... Consistorio palentino había presentado una memoria a la convocatoria lanzada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por un importe de 3,5 millones de euros bajo el título 'Salud, Deporte y Naturaleza'. Las perspectivas eran buenas y había optimismo en el equipo de gobierno municipal del PSOE. Sin embargo, la resolución no ha sido favorable. Aunque se han superado todos los filtros y se ha cumplido con todos los requisitos para conseguir la subvención, el elevado número de solicitudes que también han estado a la altura ha llevado a que la presentada por el Ayuntamiento de Palencia se haya quedado a las puertas.

