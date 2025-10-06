El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Clase de segundo de Bachillerato de Investigación en Humanidades en el Alonso Berruguete. Marta Moras

Los bachilleratos de Excelencia lanzan en diez años a la universidad a 250 titulados

El campus tutela investigaciones para medio centenar de estudiantes del Trinidad Arroyo y del Alonso Berruguete

Adrián García González

Palencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 06:58

Comenta

Las aulas del Campus de La Yutera han vuelto a abrir sus puertas a un modelo educativo que se ha convertido en referente dentro y ... fuera de Palencia. Los programas de Bachillerato de Investigación y Excelencia, que arrancan ya la undécima edición en la capital palentina, han iniciado esta semana el curso 2025-2026 con un total de 51 estudiantes repartidos entre las modalidades de Ciencias –en colaboración entre la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias y el IES Trinidad Arroyo–, y de Humanidades y Ciencias Sociales –que se desarrolla entre la Facultad de Educación, la Facultad de Comercio y Relaciones Laborales y el IES Alonso Berruguete–.

