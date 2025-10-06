Los bachilleratos de Excelencia lanzan en diez años a la universidad a 250 titulados

Las aulas del Campus de La Yutera han vuelto a abrir sus puertas a un modelo educativo que se ha convertido en referente dentro y ... fuera de Palencia. Los programas de Bachillerato de Investigación y Excelencia, que arrancan ya la undécima edición en la capital palentina, han iniciado esta semana el curso 2025-2026 con un total de 51 estudiantes repartidos entre las modalidades de Ciencias –en colaboración entre la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias y el IES Trinidad Arroyo–, y de Humanidades y Ciencias Sociales –que se desarrolla entre la Facultad de Educación, la Facultad de Comercio y Relaciones Laborales y el IES Alonso Berruguete–.

Se trata de una fórmula singular que permite a los alumnos de Bachillerato entrar en contacto directo con la vida universitaria, conocer su funcionamiento desde dentro y, sobre todo, iniciarse en la investigación de la mano de tutores de ambos ámbitos. Como explicó el vicerrector del Campus de Palencia, Julio Diez Casero, «es una de las colaboraciones que realmente llenan a la Universidad, porque ponen en contacto a los futuros estudiantes con el sistema universitario incluso antes de llegar a él. La gran mayoría de alumnos demuestran un nivel más alto de lo esperado y este tipo de actividades resultan muy positivas para la sociedad porque les ayudan a decidir su futuro, les motivan y permiten una buena selección del personal que más tarde cursará diferentes titulaciones».

El programa se desarrolla de forma progresiva a lo largo de los dos cursos de Bachillerato. En primero, los estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales cuentan con dos horas adicionales en su horario semanal dedicadas a la iniciación en la investigación. «Trabajan desde cómo afrontar un proyecto hasta los distintos tipos de investigación y las normas de citación APA. Además, participan en actividades de la Junta de Castilla y León como la Liga de Debate, que les ayuda a mejorar en competencias TIC, en oratoria y en argumentación», detalla Gloria Fernández Sánchez-Escribano, coordinadora del programa en el IES Alonso Berruguete.

A estas dinámicas se suman alrededor de 30 horas de actividades conjuntas con la Universidad de Valladolid, entre charlas y talleres impartidos por profesorado universitario.

En segundo curso, el paso adelante es decisivo. Cada estudiante elabora un proyecto de investigación tutelado de forma conjunta por un profesor del instituto y otro de la UVA. Ese trabajo se expone posteriormente ante un tribunal académico y, en muchos casos, se presenta a concursos y premios en ámbitos como la innovación, la educación o el propio Bachillerato. «Es un programa que va a más, con buena aceptación y cada vez más alumnos. El curso pasado se graduó la décima promoción, estamos muy orgullosos de lo que supone y deseamos que continúe durante muchos años más», subraya Gloria Fernández.

En el caso del Bachillerato de Investigación y Excelencia en Ciencias, coordinado en el IES Trinidad Arroyo, la estructura es similar, con mayor carga lectiva respecto a los estudios de Bachillerato y la colaboración directa con la Escuela de Ingenierías Agrarias. «Nuestros alumnos tienen tres horas semanales de trabajo específico, reciben charlas, participan en proyectos y cuentan con un contacto constante con el profesorado de la escuela», explica María Rosario Núñez Paniagua, coordinadora del programa en este centro. La demanda, como reconocen las coordinadoras, varía cada curso. Este año, en el IES Trinidad Arroyo son ocho alumnos en primero y 16 en segundo, mientras que en el Alonso Berruguete, la cifra se mantiene estable con 14 alumnos en cada uno de los cursos. «No deja de ser un programa de excelencia, con requisitos de acceso muy concretos: se exige una nota mínima de 7 en la ESO y, sobre todo, una actitud especial, ganas de investigar y de ir un paso más allá», señala María Rosario Núñez.

En estos diez años de trayectoria, alrededor de 250 jóvenes han completado su formación en alguno de los dos programas. Los resultados, según ambas coordinadoras, se notan de inmediato en la universidad. «Son alumnos que suelen sacar muy buenas notas y que cuando llegan al trabajo de fin de grado ya conocen la metodología y la defensa ante un tribunal, algo que para el resto de sus compañeros resulta completamente nuevo. Ese bagaje, unido al dominio de la expresión y la oratoria, les da una ventaja clara», apunta Gloria Fernández.

Aunque no todos se quedan en Palencia, el vínculo con la ciudad es evidente. «Desde la Facultad de Educación tenemos muchísimos egresados del BIE que luego cursan aquí sus estudios. Otros optan por marcharse a grados como Derecho o Económicas, pero el contacto previo con la universidad siempre deja huella», recuerda Gloria Fernández.