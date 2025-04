El Ayuntamiento vuelve a cerrar en positivo y dispondrá de 9,4 millones de remanentes

Satisfechos con el resultado. «Orgullosa», señaló la propia alcaldesa, la socialista Miriam Andrés. Nada que ver con la cara de circunstancias con la que el ... pasado año, ya cumplido incluso el mes de julio, se vieron obligados a presentar un liquidación presupuestaria del ejercicio anterior que acaba con déficit y unos remanentes de tesorería para gastos generales en números negativos.

Muy diferente la situación de este año. La liquidación correspondiente al año 2024 se cierra en positivo y las caras tanto del concejal de Hacienda, Carlos Hernández, como de la alcaldesa eran más que de alivio, de satisfacción. Porque habrá remanentes para afrontar nuevas inversiones, siempre que el Estado lo permita, o al menos servirán para reducir de forma considerable la deuda que acumula el Consistorio.

El edil explicó que el Ayuntamiento, a diferencia del ejercicio anterior, ha podido liquidar el presupuesto de 2024 cumpliendo las exigencias establecidas por el Ministerio de Hacienda sobre la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el límite de deuda. Hernández insistió en que se cumplen todos los criterios, al obtener un superávit de 9,42 millones euros, que según establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera deben en principio destinarse a reducir el endeudamiento neto del Ayuntamiento, aunque el equipo de gobierno confía en que el Estado vuelva un año más a prorrogar una disposición adicional de la propia ley que permite destinar ese superávit a otros fines, además de la deuda, como a la ejecución de inversiones financieramente sostenibles.

La alcaldesa explicó que su objetivo es poder destinar esos 9,42 millones a financiar nuevas inversiones, para paliar algunas deficiencias de la ciudad, aunque indicó que por el momento no puede conocerse si se podrá contar con estos fondos, dado que no está previsto que el Estado tome la decisión, o no, de facilitar este destino del superávit de las corporaciones locales hasta el mes de septiembre. Si se prorroga la disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Ayuntamiento podría aumentar su partida de inversiones para 2025 en más de 9 millones, frente a los algo más de 7 que están previstos por el momento. En el caso de que no haya prórroga, este superávit se destinará a la amortización de deuda, según confirmó la regidora, que insistió en que el Ayuntamiento esperará hasta septiembre, a la decisión ministerial, para adoptar una decisión sobre el destino de estos fondos.

Porque tal y como explicó el concejal de Hacienda el problema del endeudamiento es uno de los que no preocupa en la situación económica del Consistorio, puesto que el nivel de deuda viva del Ayuntamiento de Palencia a 31 de diciembre de 2024 era de 38,7 millones de euros, lo que supone un 46,11% de los ingresos corrientes, que en el ajuste del año pasado se situaron en 83,9 millones de euros. La situación no inquieta puesto que las corporaciones locales tienen autorizado un endeudamiento máximo del 110% con respecto a esos ingresos corrientes y el nivel del Ayuntamiento de Palencia está muy por debajo.

Según fue desgranando el concejal de Hacienda, el resultado presupuestario ajustado de 2024 fue de 10,54 millones de euros, que se obtiene de la diferencia entre los derechos reconocidos netos del Ayuntamiento (los ingresos) menos las obligaciones reconocidas netas, es decir aquello a lo que tiene que hacer frente el Consistorio hacia tercero. Y por su parte, el remanente de tesorería para gastos generales, lo que el edil calificó como la estrella de la corona, fue de 13.526.058 euros. Mientras, el remanente tesorería total fue de 37.386.830 euros.

Hernández recordó que se trata de una situación totalmente diferente a la del presupuesto de 2023, que se liquidó negativo, -1,4 millones de euros de remanente de tesorería para gastos generales. «Fue un lastre, una carga que tuvimos que soportar, puesto que nos obligaba a solicitar un crédito para financiar las inversiones y para ello necesitábamos la autorización de la Junta de Castilla y León, dada la cifra negativa de remanente. Y esa autorización no llegó hasta octubre de 2024, y por lo tanto fue prácticamente imposible hacer frente a los compromisos por inversión que se tenían, dado que no había dinero».

El concejal quiso también insistir en que esta diferencia responde principalmente a que el presupuesto de 2024 fue «netamente socialista», frente al del año anterior, que fue heredado del mandato anterior, con un gobierno del PP y Ciudadanos, por lo que el PSOE tuvo que asumir la gestión de las cuentas a partir de mediados de junio, «y hemos tenido un remanente de 13.526.058 euros», aseveró.

Hernández explicó también que la ejecución del presupuesto de 2023 entrañó graves dificultades, puesto que hubo que hacer frente a impagos del Ayuntamiento que provenían incluso del año 2021, «debíamos por ejemplo 5 millones de gastos de agua», recalcó la alcaldesa. Por ello, ha destacado que en este pasado ejercicio se ha conseguido ya poner al día todos estos problemas derivados de años anteriores, cerrando todas esas deudas, para lo que destacó que se ha tenido que hacer un esfuerzo muy notable en el área de la recaudación. «La situación con la que nos enfrentábamos el año pasado era insostenible, haber vuelto a un remanente negativo, suponía para el Ayuntamiento de Palencia caer en un escenario desde el punto de vista financiero terrible. Así, el objetivo que nos marcamos como equipo de gobierno fue que bajo ningún concepto podría volver a repetirse la situación de 2023. Toda nuestra política de gasto, como fiscal, fue orientada a evitar un remanente negativo. De ahí que se hiciesen grandes esfuerzos en mejorar la recaudación y por otro lado, refrenar el gasto corriente de aquello que no era necesario para atender a los servicios municipales», señaló el concejal de Hacienda.

Así, Miriam Andrés concluyó que el Ayuntamiento de Palencia ha pagado ya todo lo que se debía desde el año 2021. «Eso nos lastró el año anterior y tuvimos un remanente negativo que nos imposibilitó ejecutar lo que teníamos comprometido, como el plan de pavimentación. Pero el resultado de 2024 podemos decir que es el resultado del primer año de planificación íntegra del Partido Socialista. Y esto se consigue con un seguimiento exhaustivo y diario de todos los expedientes, tanto de ingresos, como para la contención del gasto. Esto tiene su resultado y ha sido un éxito. Por lo tanto, como alcaldesa no puedo decir otra cosa que me siento orgullosa de este equipo de gobierno y de lo que la ciudad puede cambiar».