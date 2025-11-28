El Ayuntamiento multa con 228.000 euros a la empresa que construye el Ave a Cantabria La Concejalía de Urbanismo pone en conocimiento de la Fiscalía los trabajos en horario nocturno al entender que hay delito

El Ayuntamiento de Palencia ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Palencia los trabajos que viene desarrollando la empresa Lantania SAU en el Camino Viejo de Husillos para la construcción del primer tramo del Ave a Cantabria, al entender que pudieran constituir un delito de desobediencia, dado que se están desarrollando en horario nocturno.

Desde la Concejalía de Urbanismo se ha dado traslado de las actuaciones realizadas por parte del Consistorio referentes a las sanciones interpuestas a la empresa por haber incurrido en una infracción administrativa muy grave en materia de ruido, tipificada en la normativa autonómica.

Tras las mediciones sonométricas correspondientes realizadas a lo largo de diversos días en las últimas semanas por las obras de la plataforma de la línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo, en el tramo Palencia-Palencia Norte, y tras las denuncias formuladas por la Policía Local al vulnerarse la prohibición de desarrollar cualquier actividad ruidosa en horario nocturno, desde la Concejalía de Urbanismo se considera que estos hechos y circunstancias pueden ser constitutivos de un delito de desobediencia, tipificado en el artículo 556.1 del Código Penal, por lo que se han puesto en conocimiento de la Fiscalía para que obre en consecuencia.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento se ha anunciado también la resolución de la Concejalía de Urbanismo por la que se inicia el procedimiento sancionador frente a la empresa Lantania en virtud de las denuncias formuladas por la Policía Local.

La empresa constructora ha incumplido con la normativa que prohíbe la realización de cualquier actividad ruidosa en horario nocturno, incurriendo en una infracción administrativa muy grave, cuyas multas pueden oscilar desde los 12.001 euros hasta los 300.000.

A la vista de las actuaciones realizadas, el concejal responsable de Urbanismo, Álvaro Bilbao, han resuelto incoar de oficio un procedimiento sancionador por el incumplimiento de la sanción accesoria de prohibición definitiva del desarrollo de cualquier actividad ruidosa en el tramo horario comprendido entre las 22:00 horas y las 08:00 horas en la obra de construcción de la citada plataforma de la línea de Alta Velocidad. En este sentido se considera que la multa que pudiera corresponder alcanza los 228.000 euros, la cual ya ha sido notificada a la empresa, otorgándole un plazo de quince días hábiles para aportar cuantas alegaciones estime convenientes.