El Ayuntamiento buscará una empresa externa para ayudarle a constituir la Sociedad Pública de Movilidad

Aunque parezca un contrasentido, será una entidad privada la que diseñe el modelo de la futura Sociedad Pública de Movilidad, con la que el Ayuntamiento ... de Palencia quiere gestionar directamente servicios como la retirada de vehículos o los aparcamientos disuasorios de las estaciones, así como el subterráneo de la plaza de los Juzgados, cuya concesión administrativa finaliza este año.

El concejal de Hacienda, Carlos Hernández, fue muy directo en el pleno de este jueves. Cuando se le inquirió sobre los trámites de constitución de esta sociedad pública dejó claro que los servicios municipales de Contratación, que deberían encargarse del asunto, están desbordados con la elaboración de los pliegos para los grandes contratos municipales que están caducados, con lo que no pueden asumir esta nueva tarea. «Tendremos que buscar apoyo externo», reconoció el edil.

Esta sociedad pública debe asumir la gestión directa del aparcamiento de la plaza de los Juzgados, cuya concesión a una empresa privada, vence este año, y se sumarán, cuando acaben los contratos existentes, lo que ocurrirá en este mandato, los aparcamientos disuasorios de las estaciones de trenes y de pequeña velocidad. Además, esta nueva sociedad municipal asumirá también la supervisión de otros servicios vinculados a la movilidad urbana, como el transporte o la ORA, aunque en estos dos casos se siga manteniendo la postura actual de conceder la gestión y explotación a empresas privadas.