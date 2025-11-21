El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Entrada al aparcamiento de la plaza de los Juzgados. Marta Moras

El Ayuntamiento buscará una empresa externa para ayudarle a constituir la Sociedad Pública de Movilidad

La entidad, que dependerá directamente del Consistorio, gestionará servicios como los aparcamientos o la grúa y supervisionará el transporte y la ORA

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:24

Comenta

Aunque parezca un contrasentido, será una entidad privada la que diseñe el modelo de la futura Sociedad Pública de Movilidad, con la que el Ayuntamiento ... de Palencia quiere gestionar directamente servicios como la retirada de vehículos o los aparcamientos disuasorios de las estaciones, así como el subterráneo de la plaza de los Juzgados, cuya concesión administrativa finaliza este año.

