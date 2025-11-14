El Ayuntamiento anuncia un recurso al estimar un error en la decisión judicial sobre Adif

José María Díaz Palencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:22 Comenta Compartir

Malestar en el Ayuntamiento de Palencia, tras la decisión judicial que les deja fuera (momentáneamente, porque hay posibilidad de recurso) del proceso que se sigue en el Juzgado Central Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional contra el proyecto de la empresa ferroviaria Adif del primer tramo del Ave a Cantabria en Palencia.

Contra esta infraestructura que se está construyendo en la zona norte de la ciudad presentaron demandas tanto el Ayuntamiento como Ecologistas en Acción. El recurso de la organización naturalista prosperó y la sentencia fue favorable a los intereses de la ciudad de Palencia, aunque las obras han continuado, puesto que no se trataba de un fallo judicial firme y Adif ha recurrido.

Mientras, el contencioso que encabezaba el Ayuntamiento no ha seguido el mismo camino y ha quedado desestimado tras conocerse una auto, que pone fin a la demanda municipal al entender que no se han seguido los cauces administrativos adecuados y ha sido un órgano del Ayuntamiento no pertinente el que ha presentado el recurso.

«La inadmisión del recurso del Ayuntamiento se debe a una problema de competencia, ya que el juez alega que la competencia de aprobación definitiva del planeamiento urbanístico es del pleno y por tanto la competencia para interponer este contencioso administrativo era del pleno del Ayuntamiento. No obstante, según la Secretaría General y según los informes y nuestro convencimiento, el juez se equivoca, porque no estamos hablando de un tema de planeamiento urbanístico conforme a la Ley de Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, sino del control de unas obras que se hacen en función de la Ley del sector ferroviario y sobre el cumplimiento del estudio informativo. Entonces, estamos hablando de un control en el uso del suelo, que es una competencia residual que tiene la Alcaldía», explicaba el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao.

El edil señaló que se ha solicitado un informe a la Secretaría General del Ayuntamiento, en el que se reconoce la conveniencia de recurrir el auto, al estimar que el juez ha cometido «un error manifiesto», dado que se entiende que quien tiene la competencia para presentar el recurso judicial del Consistorio es la alcaldesa, tal y que se planteó inicialmente. «Esperemos que el TSJ nos dé la razón y que vuelvan a instruir el procedimiento, que como digo, ha pasado un año y medio para inadmitir la demanda y como mínimo, eso es muy raro», manifestó Álvaro Bilbao.