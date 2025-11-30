Aumenta la venta de lotería de Navidad mientras proponen subir el décimo a 25 euros

Cada 22 de diciembre, España se detiene para vivir el sorteo más esperado del año. El sonido de los niños de San Ildefonso cantando los ... premios, el bullicio en las administraciones y la expectación en calles, bares y hogares forman parte de una tradición que va más allá del juego y que se ha convertido en el inicio oficial de las fiestas navideñas.

Un año más, el estreno del anuncio oficial del Sorteo de la Lotería de Navidad ha inaugurado la época más mágica del año. La lotería de Navidad es una de las costumbres más arraigadas en nuestra sociedad y así lo demuestran año tras año las ventas que se suceden desde el mes de julio, en pleno verano, hasta la misma víspera del sorteo.

Las colas en las diferentes administraciones son ya una de las estampas más habituales de Palencia en estas fechas en las que, aunque muchos palentinos ya tienen sus décimos y participaciones, otros muchos todavía siguen adquiriendo los números de sus empresas o los que juegan con la familia y amigos.

«A partir de noviembre es cuando más gente comienza a venir y así lo estamos viendo ya. La venta no parará hasta la víspera del sorteo», explica Mar Valdés, de loterías Valdés. La lotera también señala que los números favoritos este año son similares a los de ocasiones anteriores como el 7, el 13 o el 69. Además, como fecha señalada, la del apagón, el 28425.

En la administración de Barrio y Mier ya han agotado prácticamente la lotería viajera que cada año ponen a la venta para que los palentinos puedan llevarse un décimo que proviene de otro punto de España y así acercar estos números a todo aquel que no se ha podido desplazar de vacaciones. Además, el 25 del año 2025 también ha sido uno de los favoritos.

En la administración de Los Trigales, ya está aumentando el número de gente que se está acercando a llevarse los décimos de empresa que comparten con compañeros. «Esta es una administración de barrio y cuando más jaleo tenemos es a partir de ahora porque es cuando se viene a por el número del trabajo», sostiene Sandra Bueno.

Fechas especiales

Además de los números más habituales, también fechas especiales. «La gente nos piden los cumpleaños o los aniversarios. Todo el mundo tiene su número favorito. Eso está ocurriendo como es habitual todos los años», destaca Pilar García, de la administración de lotería ubicada en la calle Balmes. Unos décimos que este año siguen manteniendo un precio de 20 euros, aunque puede que este sea el último sorteo bajo este importe. Y es que, después de más de dos décadas sin cambios, la Agrupación Nacional de Administradores de Loterías (ANAPAL) ha solicitado que el precio del décimo del Sorteo Extraordinario de Navidad pase de los actuales 20 euros a 25 euros.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la variación del IPC desde diciembre de 2011 hasta octubre de 2024 ha sido de un 26%, porcentaje en el que han subido los precios desde entonces. De esta manera, añadiendo ese porcentaje a los 400.000 euros para que El Gordo se actualizase conforme a la inflación, el primer premio de la Lotería Nacional debería rondar los 500.000 euros.

Por ese motivo, Borja Muñiz, presidente de ANAPAL, ha recordado que hace catorce años que se mantiene el mismo premio del Gordo de 400.000 euros. «Solo que antes suponía un poder adquisitivo mucho mayor, ya que permitía comprar casi dos casas, mientras que hoy ya no da casi ni para un solo piso».

El sector alega que la cifra se ha mantenido inalterable desde principios del siglo XXI, mientras los costes de gestión, los impuestos y la inflación han crecido notablemente. La propuesta incluye también aumentar la comisión que perciben los vendedores, que actualmente es del 4,5%, y elevar el primer premio, el 'Gordo', de 400 000 a 500 000 euros por décimo.

De esta forma, consideran que una actualización así permitiría adaptar el sorteo a la realidad económica actual y mantener su atractivo sin alterar el interés y el arraigo de la población por participar en él. De momento, el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 volverá a repartir más de 2.500 millones de euros en premios.

Para el Sorteo de Navidad de este 2025, que se celebrará el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, se han puesto a la venta 198 millones de décimos. La emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros. El 70% de dicha emisión se destinará a premios, por lo que este año el Sorteo de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios (70 millones más que el pasado año).

En contra de la subida

Y es que, el debate no es menor ya que, modificar el precio del décimo supondría un cambio histórico en una de las tradiciones más arraigadas del país. Desde Palencia, muchos loteros señalan que los compradores adquieren la lotería por costumbre, más allá de la rentabilidad o el premio final que se pueda obtener.

Si la subida se aprueba, se espera que no altere de forma drástica las ventas, pero sí podría influir en la forma de compartir los décimos o en el número de participaciones que se adquieren en grupo ya que la división entre 20 es matemáticamente más sencilla que entre 25.

«La gente cree que ya han subido el precio y nos vienen preguntando, pero no, hemos recibido la lotería para el Sorteo Extraordinario del Niño y sigue estando a 20 euros», destaca Mar Valdés y reconoce que esta posible subida afectaría previsiblemente a la clientela. «Yo no quiero que se suba el precio a los clientes, sino que Loterías me suba a mí la comisión por cada venta», resume.

Una opinión que comparten desde la administración de Lotería de Barrio y Mier, «muchas personas creen que somos los loteros quienes estamos pidiendo la subida y no es así. Nosotros no queremos que se les suba el importe, sino que podamos llevarnos más por cada venta», sostiene Isabel Dos Santos.

El interés de la gente se extiende por las administraciones y así los constatan también en la de Los Trigales, donde también se ha ido preguntando. «No sé qué pasaría en caso de que los subieran porque es cierto que la lotería es una tradición y la gente le gusta comprarlo y participar», afirma Sandra Bueno.

El parecer es generalizado ya que Pilar García, de la administración de la calle Balmes, opina que, «llevamos años con las comisiones congeladas y tal vez esta sea la forma de las suban, no lo sé. En cualquier caso, si con 100 euros ahora compras cinco décimos, después se va a poder comprar solo cuatro».

Para este sorteo de 2025, los décimos de este año están ilustrados, como es habitual, con una obra del Museo Nacional del Prado. En concreto, se trata de La Natividad de la Virgen, de Juan García de Miranda. La elección de este cuadro pone de manifiesto, una vez más, la estrecha colaboración entre Loterías y el Museo del Prado en su afán por acercar la cultura al conjunto de la ciudadanía.

Esta semana se hacía público el anuncio del sorteo de Navidad para 2025, presentado bajo el título 'Décimo enmarcado', recurre de nuevo a la emoción. La historia arranca con un billete hallado en un anticuario del Rastro de Madrid: un décimo de hace treinta años que nunca fue cobrado. A partir de ese hallazgo, los protagonistas descubren una historia de recuerdos y sentimientos, un homenaje a la memoria, los gestos y las segundas oportunidades.

Con esta campaña, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado refuerza la idea de que la lotería no es solo un juego, sino un acto colectivo de esperanza compartida. Esta pieza audiovisual busca que cada espectador se vea reflejado en esa mezcla de tradición y emoción que cada diciembre impregna el país.

En la provincia de Palencia los datos confirman una gran afición al sorteo. En 2023 el gasto medio por habitante fue de unos 142 euros, mientras que en 2024 la consignación ascendió hasta 145,6 euros por persona, situando a la provincia entre las más jugadoras de Castilla y León, solo por detrás de Soria.

Para 2025, aunque la cifra oficial aún no se ha publicado, se espera que el gasto medio en Palencia se mantenga al alza, en torno a los 149 euros por habitante. En términos absolutos, el pasado año se consignaron en la provincia algo más de 21 millones de euros, lo que muestra un incremento sostenido de la inversión en décimos de Navidad durante los últimos ejercicios.

«Hay quien se lleva solo un décimo, pero la mayoría de la gente se lleva dos o tres y lo reparte con la familia y los amigos», destaca Isabel Dos Santos. De esta forma, la provincia de Palencia se mantiene así muy por encima de la media nacional, que en los últimos sorteos ronda los 70 euros por habitante.

Un problema habitual relacionado con la Lotería surge al compartir un décimo entre familiares, amigos o compañeros de trabajo. Es una práctica muy extendida, también en Palencia. Sin embargo, cada año surgen conflictos y reclamaciones judiciales por premios compartidos sin acuerdo previo. Por eso, se recomienda extremar precauciones como dejar constancia por escrito. Aunque el décimo es un documento al portador, conviene que todos los participantes tengan una copia o una fotografía donde consten el número, la serie, la fracción y los nombres o siglas de quienes participan. Se debe pagar antes del sorteo y asegurar que el dinero esté entregado antes del 22 de diciembre evita disputas posteriores.