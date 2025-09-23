Asume que causó un incendio por quemar maleza que calcinó un coche en Palenzuela

Un hombre asumió el pasado martes, 16 de septiembre, una multa de 540 euros y una indemnización de 600, además de las costas del juicio, ... por un delito de daños, después del acuerdo al que llegó en el Juzgado de lo Penal con la acusación particular (ejercida por el despacho palentino Nájera & García Arconada), que solicitaba inicialmente para él una pena de dos de cárcel y multa de 900 euros, así como una indemnización de 2.600 euros por un supuesto delito de incendio por imprudencia en zona no forestal.

Los hechos se remontan al 8 de abril de 2023, cuando el acusado, a pesar de haber sido requerido para que dejase de quemar maleza, se encontraba realizando esas labores en los márgenes de una acequia de riego, encontrándose expresamente prohibido por riesgo de incendio. El fuego causado por el acusado se propagó a una parcela del polígono de Palenzuela, provocando que un vehículo que se encontraba estacionado en dicha finca quedase calcinado, así como la pérdida de diverso material que se utiliza en el invernadero (mangueras de impulsión, cuerdas…).

En la extinción de este incendio fue necesaria la participación de bomberos de la Diputación de Palencia del parque comarcal de Baltanás, existiendo un vivero en las proximidades de la acequia que finalmente no resultó afectado.

Como resultado de las gestiones de investigación realizadas por la Guardia Civil, entre ellas el visionado de imágenes existentes en el invernadero, se pudo distinguir el vehículo que el propio acusado reconoció que, el día de los hechos y en la franja en la que se generó el incendio, era él quien lo utilizaba.