Asume que causó un incendio por quemar maleza que calcinó un coche en Palenzuela

El acusado llega a un acuerdo con la acusación particular y acepta 540 euros de multa y 600 de indemnización por un delito de daños

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:07

Un hombre asumió el pasado martes, 16 de septiembre, una multa de 540 euros y una indemnización de 600, además de las costas del juicio, ... por un delito de daños, después del acuerdo al que llegó en el Juzgado de lo Penal con la acusación particular (ejercida por el despacho palentino Nájera & García Arconada), que solicitaba inicialmente para él una pena de dos de cárcel y multa de 900 euros, así como una indemnización de 2.600 euros por un supuesto delito de incendio por imprudencia en zona no forestal.

