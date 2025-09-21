El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rosa Andrés, en el espacio sin humo de Isla Dos Aguas. Marta Moras

La asociación contra el cáncer denuncia la exposición masiva de los jóvenes al 'humo digital'

La presidenta de la AECC, Rosa Andrés, reclama medidas más ambiciosas, «porque el 80% de los fumadores empieza antes de los 18»

Almudena Álvarez

Almudena Álvarez

Palencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:05

El anteproyecto de la nueva ley antitabaco aprobado por el Gobierno ha devuelto al primer plano del debate público una cuestión sanitaria con rostro joven, ... la iniciación al consumo antes de los 18 años. Para Rosa Andrés, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Palencia, la norma es «un paso positivo pero insuficiente» y debe completarse con medidas más directas y específicas orientadas a frenar la puerta de entrada que representan hoy los vapeadores y el llamado «humo digital».

